Američané na prvním místě. Cizinci zaplatí vyšší vstupné do národních parků

Opatření se vztahuje na 11 nejnavštěvovanějších národních parků včetně Yosemite v Kalifornii, Everglades na Floridě či Rocky Mountain v Coloradu.
Zahraničním turistům bude od 1. ledna 2026 kromě běžného vstupného do těchto parků účtován nový poplatek ve výši 100 dolarů (2 087 Kč), oznámilo v úterý ministerstvo vnitra s tím, že změna je součástí politiky „Amerika na prvním místě“. Za roční vstupenku cizinci zaplatí 250 dolarů (5 217 Kč), zatímco americké občany a osoby s trvalým pobytem bude nadále stát 80 dolarů (1 669 Kč).
Ministr vnitra Doug Burgum v příspěvku na sociální síti X uvedl, že opatření zajistí, aby američtí daňoví poplatníci nadále měli přístup za přijatelné ceny, zatímco zahraniční návštěvníci budou přispívat spravedlivým dílem na údržbu a vylepšování parků pro budoucí generace.
„Američané na prvním místě,“ stojí v příspěvku Bílého domu na X o novém vstupném. Jeho zavedení navazuje na červencový výnos prezidenta Trumpa, v němž národním parkům nařídil zvýšit vstupné pro zahraniční turisty.
Opatření se týká také národních parků Acadia, Bryce Canyon, Grand Canyon, Glacier, Sequoia a Kings Canyon, Grand Teton, Yellowstone a Zion.
Jonathan Farrington, šéf úřadu pro cestovní ruch okresu Yosemite Mariposa, deníku The Washington Post sdělil, že okres je závislý na zahraničních turistech, kteří tvoří 25 procent návštěvníků kalifornského národního parku Yosemite. Polovina pracovních míst v okrese podle něj souvisí s cestovním ruchem.
Národní park Yellowstone uvádí, že v roce 2024 pocházelo téměř 15 procent jeho návštěvníků ze zahraničí, což byl pokles proti 30 procentům v roce 2018.
Spojené státy se připojí k řadě dalších zemí, které zahraničním turistům účtují vyšší vstupné do národních parků než místním obyvatelům. Jsou mezi nimi například Thajsko, Rwanda, Tanzanie, Chile a Ekvádor, píše WP. Mnoho dalších zemí vstupné neúčtuje. V Česku je vstup do národních parků zdarma, s výjimkou několika exponovaných míst.