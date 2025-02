Mléko zažívá v Americe comeback. Popularitu dmýchají sociální sítě

Regál s mlékem v obchodě Whole Foods v Bethesdě ve státě Maryland (14. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Zdá se, že návratu popularity mléka výrazně napomohli především spotřebitelé z generace Z. Ti totiž vyrostli právě na rostlinných variantách a na sociálních sítích se nyní chlubí tím, jak se poprvé setkávají s „pravým“ mlékem, píše list The New York Times.

Influencerka Peggy Xu zveřejňovala na TikToku bez většího zájmu nejrůznější příspěvky o jídle, ale teprve když začala před kamerou pít plnotučné mléko, nahromadila followery po tisících. Musela ovšem divákům nejprve vysvětlit základní informace, jako že homogenizace je proces, při kterém se tuk rovnoměrně rozdělí do mléka a že pasterizace je proces zahřívání, při kterém se ničí bakterie. „Lidé jsou neskutečně zvědaví,“ přiznala šestadvacetiletá paní Xu. „Teprve díky mně vědí, co je to mléko,“ říká.

Podle údajů společnosti Circana zabývající se průzkumem trhu v roce 2024 spotřeba plnotučného mléka v USA vzrostla o 3,2 procenta, je to teprve druhý nárůst od 70. let 20. Století. Spotřeba rostlinného mléka naopak klesla o 5,9 procenta. Prodej mléka celkově vzrostl o 1,9 procenta a prodej syrového nepasterovaného mléka vyskočil o neuvěřitelných 17,6 procenta.

„To, že obliba mléka roste, je překvapivé, natož pak tato čísla,“ komentuje data John Crawford, odborník společnosti Circana na mléčné výrobky. „Obrací to naruby všechny trendy, které se projevovaly po celá desetiletí,“ dodává.

Uličky supermarketů s mléčnými výrobky se už teď hemží mnoha novými možnostmi a ideologiemi: bio, humánně vyráběné, ultrafiltrované, s kofeinem, obohacené o bílkoviny a mnoho dalších. Mlékárenský gigant Darigold má dokonce tolik variant mlék, že to základní lze v regálech jen stěží najít. Jak se ale mléku podařil tak nepravděpodobný návrat na výsluní?

Tři porce denně

Představa mnoha Američanů o zdravém stravování se vždy utvářela podle potravinové pyramidy amerického ministerstva zemědělství z roku 1992, která se až do roku 2005 příliš nezměnila. Obavy z tuků, přemíry cholesterolu a cukru řadily bílou tekutinu na přední místo nebezpečných potravin tak, že se zákazníkům doporučovaly pouhé dvě až tři porce denně. S tím, jak se priority Američanů přesunuly k hydrataci, bílkovinám a zdravým tukům, se mléko opět dostává do popředí zájmu o výživu.

Významná studie z roku 2008, částečně financovaná mlékárenským průmyslem, ukázala, že například přínos čokoládového mléka pro sportovce je stejný nebo dokonce lepší než u laboratorně připravených výkonnostních nápojů, jako je například Gatorade. Následné studie pak odhalily podobné výsledky, což přispělo k tomu, že se mléko stalo pro Američany přirozeným zdrojem výživy. Podle údajů Google Trends z konce loňského roku vyhledávání termínu „plnotučné mléko“ poprvé od roku 2020 překonalo vyhledávání „ovesného mléka“.

Rostlinná mléka postupně ztratila na významu nejen proto, že jsou drahá, ale také kvůli dlouhým seznamům složek od sladidel přes emulgátory až ke stabilizátorům. Tím se mnohá z nich řadí do kategorie ultrazpracovaných potravin, kterým se Američané, kteří nyní tak úzkostlivě dbají na své zdraví a jsou skeptičtí vůči vědeckým poznatkům, snaží vyhýbat.

Chris Costagli ze společnosti Nielsen IQ uvedl, že údaje jeho firmy potvrzují pokles prodeje rostlinných mlék o 4,4 procenta v roce končícím v září loňského roku. „Výrobky, které syrové mléko obsahují, jako jsou řemeslné sýry, jogurty a kefíry, naopak neustále získávají na popularitě,“ říká.

Ruská ruleta

Syrové nepasterované mléko, jehož popularita díky sociálním sítím také stoupá, sice obsahuje probiotické bakterie, ale může obsahovat i nebezpečné kmeny salmonel, E. coli, kampylobakterů a listerií. Úředníci veřejného zdravotnictví jsou nyní obzvláště znepokojeni nedávným rozšířením kmene ptačí chřipky H5N1, který se prostřednictvím mléka přenesl na člověka, především na pracovníky mlékáren. Syrové nepasterizované mléko se nesmí vyvážet, ale v některých amerických státech je jeho prodej povolen a v souladu s pokyny tamního úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se může používat i v mléčných výrobcích.

Loni v červenci onemocnělo ve Spojených státech v souvislosti s konzumací nepasterizovaného mléka nejméně 171 lidí. Viníkem byla kalifornská farma a mlékárna, která se již za chybnou kontrolu produktu omluvila. Pití nepasterizovaného mléka je vždy ruská ruleta se zdravím, shodují se odborníci.

Pracovníci ve zdravotnictví již dlouho varují, že pití nepasterovaného mléka může způsobit mnohá onemocnění, z nichž některá mohou být ve vzácných případech i smrtelná, zejména pro děti, starší dospělé a těhotné osoby nebo osoby s oslabeným imunitním systémem. V mírnějších případech konzumace může způsobit příznaky, jako je průjem, žaludeční křeče nebo zvracení, uzavírá newyorský web.