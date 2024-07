Amerikou obchází salmonela. Na vině je rostoucí obliba nepasterovaného mléka

Když Američanka jménem Jackie nepustila v říjnu do školy kvůli zvýšené horečce svého devítiletého syna, považovala nemoc za typickou školní infekci. Během několika následujících dní se však chlapcův stav zhoršil. „Pokožku měl šedou, kvůli téměř neustálému průjmu nemohl spát ani se postavit na nohy,“ říká matka. Po dvou návštěvách pohotovosti a třídenní hospitalizaci se konečně začal zotavovat. Teprve rozbor stolice odhalil, že se chlapec nakazil salmonelou, píše list The New York Times.

O týden později vyšel najevo i zdroj jeho onemocnění: nepasterizované mléko od společnosti Raw Farm, výrobce mléčných výrobků z kalifornského Fresna.

Podle kalifornského ministerstva zdravotnictví byl chlapec jen jedním ze 171 lidí, kteří onemocněli. Dvaadvacet dalších jich v době od září 2023 do března 2024 v rámci nákazy salmonely spojené s nepasterizovaným mlékem téže společnosti skončilo v nemocnici. Rozsah onemocnění, dosud největšího zaznamenaného ve spojení s mlékem za více než dvacet let, vyšel najevo až později. Minulý týden úřady zveřejnily, že počet postižených je již 165.

Někde legální, jinde ne

„Tato nákaza by mohla být mnohonásobně větší než je počet ohlášených případů,“ říká Michael Osterholm z Centra pro výzkum infekčních nemocí na minnesotské univerzitě. Lidé podle něj ne vždy navštíví lékaře, když jsou nemocní, a pokud ano, nemusí být testováni na nemoci přenášené potravinami nebo spolupracovat při vyšetřování veřejného zdraví.

Téměř 40 procent nakažených během této mléčné nákazy bylo mladších 5 let, uvedli kalifornští zdravotníci. Případy byly hlášeny v Kalifornii, státě Washington, Novém Mexiku, Pensylvánii a Texasu. Prodej nepasterizovaného mléka, které během výroby neprošlo tepelnou úpravou, jež by zničila potenciálně škodlivé bakterie, je v téměř dvou desítkách států nelegální nebo silně omezený. Maloobchodní prodej je však legální v Kalifornii a ve stále rostoucím počtu států.

Pracovníci ve zdravotnictví již dlouho varují, že pití nepasterovaného mléka může způsobit mnohá onemocnění, z nichž některá mohou být ve vzácných případech i smrtelná, zejména pro děti, starší dospělé a těhotné osoby nebo osoby s oslabeným imunitním systémem. V mírnějších případech konzumace může způsobit příznaky, jako je průjem, žaludeční křeče nebo zvracení. Přesto se zdá, že zájem spotřebitelů o nepasterované mléko roste. Podle údajů společnosti NielsenIQ, která se zabývá průzkumem trhu, byl letos v červnu maloobchodní prodej tohoto mléka o 35 procent vyšší než před rokem.

Ruská ruleta

„Pití nepasterovaného mléka vždy znamenalo hrát ruskou ruletu se zdravím,“ říká Michael Payne, výzkumný pracovník institutu bezpečnosti potravin na kalifornské univerzitě v Davisu. Také podle dalších odborníků je znepokojující, jak málo si veřejnost uvědomuje závažnost těchto rizik. V červnovém průzkumu provedeném mezi 1 031 dospělými Američany si 24 procent respondentů myslelo, že nepasterizované mléko je stejně bezpečné nebo bezpečnější než tepelně ošetřené, 30 procent respondentů si nebylo jisto.

Také matka devítiletého syna, který skončil v nemocnici, věděla, že pití takového mléka s sebou nese určitá rizika. Věřila však, že díky absenci zpracování je pro její rodinu zdravější volbou. A plně důvěřovala společnosti Raw Farm, která na svých internetových stránkách uvádí, že testuje každou cisternu mléka na přítomnost patogenů, než ho stáčí do lahví nebo z něj vyrábí sýr, máslo či jiné mléčné výrobky.

Omlouváme se

Poté, co zdravotníci uvedli, že našli jasné důkazy spojující ohnisko nákazy s mléčnými výrobky společnosti Raw Farm, mlékárna v říjnu dobrovolně stáhla z trhu na jeden týden veškeré mléko a smetanu. Aaron McAfee, prezident společnosti Raw Farm, uvedl, že jejich obvyklé testy v mléčných nádržích salmonelu, která způsobila epidemii, nezjistily. Podle něj farma zlepší testovací protokoly. „Máme nyní asi 1 600 dojnic a každý týden vyprodukujeme 75 000 litrů mléka,“ uvedl manažer. „Všem rodinám, které byly součástí této kauzy, se omlouváme,“ dodal.

Odborníci jsou však skeptičtí k tomu, že by zvýšené testování mohlo zabránit budoucím problémům. „Testováním se k bezpečnosti potravin nedopracujete,“ říká Payne z kalifornské univerzity. Patogeny, jako je salmonela, nemusí být podle něj být v kravském mléce zjistitelné, ale mohou být vylučovány v hnoji, který může snadno kontaminovat mléko na farmě. „Bez pasterizace budete vždy vystaveni riziku kontaminace,“ dodal.

Jeho slova potvrzují i další odborníci. „Žádná mlékárna prodávající nepasterované mléko ve Spojených státech nemůže zaručit, že nemá potenciálně smrtící produkt,“ říká Michael Osterholm z minnesotské univerzity. „Lidé se často o stažení potravin z trhu, které může být zveřejněno na nástěnkách obchodů s potravinami nebo na účtech vládních sociálních médií, ani nezvědí,“ potvrzuje Vanessa Coffmanová, ředitelka Aliance pro zastavení nemocí z potravin. Podle ní je to selhání komunikace na mnoha stranách.

Syn Američanky Jackie se již ze salmonely plně zotavil. „Vrátil se k plavání a k setkávání s kamarády,“ uvedla jeho matka. Stále věří, že nepasterované mléko má určité zdravotní výhody. Nyní však kupují již tepelně upravené. To ale její syn pít nechce. Po pobytu v nemocnici ztratil chuť na mléko úplně, uzavírá list The New York Times.