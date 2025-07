Ještě během letošního května vyšel jeden kilogram rajčat v USA v průměru na 3,75 amerických dolarů, tedy asi na 80 korun. Nová cla by ale podle aktuálních predikcí měla vést k jejich asi desetiprocentnímu zdražení. Počítá se i se snížením poptávky asi o 5 procent a redukcí jejich dovozu z Mexika, píše portál CNN.

Celní opatření mířící na mexická rajčata mají podle amerického prezidenta podpořit domácí pěstitele.

Snaha o ochranu amerických zemědělců

Obchodní dohoda mezi USA a Mexikem z roku 1996, která právě na cenu rajčat cílila, tak končí. Americké ministerstvo obchodu oznámilo její vypovězení již během letošního dubna s tím, že dohoda nedokázala chránit americké pěstitele před nespravedlivě naceněným mexickým dovozem. Řada amerických pěstitelů tento krok vítá, firmy z Mexika se mu budou muset přizpůsobit.

„Skoro tři desetiletí se nedařilo zastavit nelegální dovoz za neférové ceny,“ uvedl pro CNN Robert Guenther, výkonný viceprezident Floridské rajčatové burzy. Dohoda podle něj americké farmáře dlouhodobě poškozovala.

Mexická strana ale americká obvinění odmítá. „Vnímám to spíše jako politickou než obchodní záležitost,“ reagoval na americké vyjádření Walberto Solorio, který stojí v čele organizace Baja California, jež má za úkol zastupovat více než 120 mexických pěstitelů rajčat.

Američtí pěstitelé slibují, že domácí produkce mezeru po mexických rajčatech dokáže zaplnit. Díky technologickému pokroku a geografické rozmanitosti navíc i po celý rok.

Restaurace budou muset zdražit

Americká cla sice cílí na ochranu domácích farmářů, podle odhadů však cla na mexická rajčata pocítí tamní restaurace a spotřebitelé. Hovoří se hlavně o restauracích, které se bez rajčat v podstatě neobejdou. Mnoho z nich bude muset zvýšit své ceny, což by zákazníky mohlo do budoucna odradit.

„Musíme zdražit. Někoho, kdo dříve chodil do restaurací třeba třikrát týdně, to může od tak častých návštěv do budoucna odradit. Hrozí, že zkrachujeme,“ uvedla pro CNN Teresa Razová, která provozuje dvě argentinsko-italské restaurace v jižní Kalifornii a bez rajčat se její kuchaři v podstatě neobejdou. Restaurace je potřebuje pro své saláty, omáčky k těstovinám nebo třeba pizzy.

Některých podniků v USA se ale cla na mexická rajčata dotknout nemusí. Příkladem je výrobce kečupů Heinz, který totiž dlouhodobě sází na rajčata vypěstovaná ve Spojených státech amerických. Podobně je to i s výrobcem mražených pizz DiGornio. Cena těchto produktů by se tedy kvůli clům zvýšit nemusela, uzavírá CNN.