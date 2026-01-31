Kanaďané bojkotují americké sjezdovky. Resorty vymýšlejí, jak je přilákat zpět

Vermontské lyžařské středisko Jay Peak nacházející se nedaleko kanadského Quebeku se dlouhodobě spoléhá na kanadské návštěvníky, kteří tvoří více než polovinu jeho příjmů. Na začátku léta generální ředitel střediska Steve Wright zjistil, že obnovení sezonních permanentek Kanaďanů pro sezonu 2025–26 kleslo o 35 procent.
Rozhodl se některé kontaktovat s dotazem, proč obnovení neprovedli. „Mnozí měli slzy v očích a zadržovali své emoce. Nemohli s čistým svědomím přijet do Spojených států,“ cituje agentura Bloomberg slova ředitele Wrighta.
Podobná situace panuje i v jiných střediscích v USA. Podle průzkumu mezi majiteli a manažery kanadských cestovních kanceláří, který provedly společnosti Travel Weekly a Phocuswright na konci roku 2025, 78 procent z nich uvedlo, že celkový počet rezervací jejich klientů do USA ve srovnání se stejným obdobím v předcházejícím roce poklesl.
Podle analytické společnosti Inntopia poklesly k 22. lednu rezervace Kanaďanů do amerických rezortů na zimní sezonu o přibližně 41 procent. Mezi americkými zákazníky došlo podle společnosti Inntopia k pětiprocentnímu poklesu. „Kanada to bere jako zradu dlouholetého přítele,“ uvedl Tom Foley z oddělení datové analytiky společnosti Inntopia.
Obrat začal na začátku roku 2025, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu a zintenzivnil svou rétoriku „America First.“ Následně oznámil plány na zavedení 25procentního plošného cla na kanadské zboží a také opakovaně navrhoval, aby se Kanada stala „51. státem USA“. Podle nedávných průzkumů statistického úřadu Kanady od té doby více Kanaďanů cestuje v rámci své vlastní země.
Podle dat společnosti Inntopia mají rezervace kanadských turistů tendenci klesat do 48 hodin po jakémkoliv novém kontroverzním geopolitickém prohlášení Donalda Trumpa. „Kanaďané jsou rozhořčení a nehodlají změnit názor,“ uvedl Foley.
Slevy i texty ve francouzštině
Největší důsladky krize pociťují resorty poblíž hranic. Ve Vermontu, kde cestovní ruch tvoří zhruba devět procent hrubého domácího produktu, úředníci uvádějí, že úbytek návštěvníků z Kanady stál stát stát loni přibližně 75 milionů dolarů na tržbách.
„Je tu spousta hněvu, ne přímo vůči Vermontu, ale vůči Americe,“ uvedl Josh Reed, manažer komunikace lyžařského střediska Killington. Podle jeho slov se někteří návštěvníci z Kanady cítí odmítáni přáteli jen za to, že navštívili USA. „Chceme, aby měli jiný pohled na Vermont,“ řekl Reed.
Poskytovatelé ubytování a turistických služeb se snaží turisty nalákat slevami a různými speciálními nabídkami. Přijímají mimo jiné slabší kanadský dolar k kursu amerického dolaru a také překládají více sdělení do francouzštiny.
Městská rada města Burlington dokonce v červnu kvůli poklesu turistů z Kanady dočasně přejmenovala známou nákupní ulici Church Street na Canada Street. Město tím chtělo vyjádřit svou podporu kanadským návštěvníkům a ukázat, že si jich váží.
Narušená důvěra
Manažer střediska Jay Peak Steve Wright uvedl, že aktuálně je počet rezervací ve středisku Jay Peak nižší o deset až patnáct procent, na začátku sezony to podle něj vypadalo mnohem hůře. Aktuální čísla považuje za snesitelná. „Návštěvy Kanaďanů na přelomu prosince a ledna byly jen o pár procent nižší než v předchozích letech,“ doplnil Wrigh.
Na zhodnocení celkové sezony musí ale resorty vyčkat do března, kdy obvykle vrcholí návštěvy kanadských turistů během školních prázdnin v Quebeku a Ontariu.
Podle Toma Foleye ze společnosti Inntopia by nicméně podnikatelé neměli neočekávat, že se situace vrátí k normálu v krátkém období. „Důvěra byla narušena do té míry, že bude nesmírně obtížné ji obnovit — a možná to potrvá celé generace. Nemyslím si, že by americký cestovní ruch měl v dohledné době počítat s návratem kanadských návštěvníků,“ uzavřel podle Bloombergu.