Vyhrál jste 340 milionů. Tedy pardon, nevyhrál. Muž žaluje loterii kvůli jackpotu

Američan žaluje loterijní společnost za to, že jeho výhru ve výši 340 milionů dolarů, tedy asi 7,6 miliardy Kč, označila za omyl. Správci hry uvedli, že na webových stránkách se jeho „výherní“ čísla objevila omylem. Není to poprvé, co se něco podobného v USA stalo. Loni v listopadu loterie v Iowě také zveřejnila špatná čísla s odkazem na chybu lidského faktoru.