Evropa by měla v reakci na celní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa převzít větší kontrolu nad svým osudem a stát se nezávislejší. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter to řekla...

Česká národní banka (ČNB) loni vykázala rekordní zisk ve výši 151,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňskem je tak o 96,3 miliardy korun vyšší. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření centrální banky,...

Nová Megahra na portálu iDNES.cz a Lidovky.cz má svou první týdenní výherkyni. Díky sbírání bodů ve článcích si prémii 10 tisíc korun odnáší čtenářka Iveta Balouchová. Co s penězi udělá, má jasno....

Trumpova automobilová cla v Evropě odnese Porsche, nevyhne se propouštění

Ve středu oznámená cla na import motorových vozidel do USA trápí mnohé evropské automobilky. Problém to je především pro německou značku Porsche, která je na americkém trhu do značné míry závislá....