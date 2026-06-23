„Kdysi dávno byla Evropa natolik sebejistá ohledně své energetické bezpečnosti, že dokonce zvažovala zákaz dovozu amerického zemního plynu. Bylo to před pouhými deseti lety, kdy byl ruský prezident Vladimir Putin stále vítaným hostem v Berlíně a Paříži a ruský plyn vytápěl evropské domácnosti,“ píše Blas ve svém komentáři.
Situace se od té doby ovšem zásadně změnila. Kreml rozpoutal válku proti Ukrajině a americký zemní plyn pomohl Evropu zachránit hned dvakrát: nejprve v roce 2022 a nyní znovu při blokádě Hormuzského průlivu znovu.
Podíl USA na dovozech letos roste
Od začátku roku pocházelo přibližně 59 procent evropských dovozů LNG ze Spojených států. V dubnu tento podíl dosáhl vrcholu 64 procent, protože uzavření Hormuzského průlivu připravilo Evropu o dodávky z Kataru a Spojených arabských emirátů. Další růst je pravděpodobný i v druhé polovině roku, protože Evropa potřebuje americký plyn k naplnění zásobníků před zimou.
„Na hlavních komoditních trzích je neobvyklé spoléhat se na jediný zdroj u více než 30 až 40 procent nákupů. Závislost přesahující 60 procent na jednom dodavateli je mimořádně vzácná. Pouze u některých okrajových trhů – například u vzácných zemin, gallia nebo wolframu – je Evropa podobně závislá na jediném zdroji,“ argumentuje Blas.
|
Evropa hledá nové dodavatele zemního plynu. Německo vsadilo na Kanadu
Evropští politici si podle něj s americkým LNG dělají starosti už delší dobu. „Víme, že se nemůžeme spoléhat na ruský plyn, a zároveň bychom si měli dát pozor, abychom nebyli příliš závislí na americkém plynu,“ uvedla v lednu evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Riberaová. O několik dní později byl evropský komisař pro energetiku Dan Jørgensen ještě otevřenější: „Hrozí nám, že jednu závislost nahradíme jinou.“
V roce 2016 přitom Evropa zvažovala, zda nezakázat dovoz amerického LNG, protože politici odmítali technologii takzvaného frakování, která je nezbytná pro těžbu břidlicového plynu. Francouzští představitelé dokonce vyzvali energetické společnosti Engie a EDF, aby přestaly uzavírat kontrakty s americkými dodavateli.
|
Zásoby ropy, plynu a dalších paliv klesají. Svět čekají měsíce drahých paliv
„Právně prověřím, jak bychom mohli zakázat dovoz břidlicového plynu, a v každém případě budou muset tyto společnosti hledat jiné trhy a dovážet pouze konvenční plyn,“ prohlásila například tehdejší francouzská ministryně energetiky Ségolène Royalová v květnu 2016.
Víc amerického plynu než kdy předtím
O deset let později Evropa podle Blase spotřebovává více amerického plynu než kdykoli předtím. „Debata z roku 2026 o tom, zda by měla omezit dovoz amerického LNG, prakticky skončila několik dní poté, co se dostala na veřejnost. Jakmile vypukla válka s Íránem, Evropa se opět začala obávat o dodávky plynu, tentokrát z Blízkého východu. Americký LNG se stal spíše úlevou než problémem,“ dodává.
EU nyní nakupuje zhruba 60 procent svého LNG ze Spojených států, celkový trh s plynem je ovšem širší. Při započtení potrubních dodávek z Norska, Alžírska, Libye a Ázerbájdžánu, klesá podíl USA na celkových dodávkách plynu přibližně na 26 procent. To je stále významný podíl, ale méně než více než 40 procent, které dříve představoval ruský plyn dodávaný jak plynovody, tak ve formě LNG, upozorňuje agentura Bloomberg.
|
Norská pomoc Evropě: další těžba plynu v Severním moři a hledání nových ložisek
Dodávky LNG lze sice také zastavit, ale mnohem snáze je lze nahradit nákupy na světovém trhu, pokud bude Evropa ochotna přeplatit ostatní odběratele. Z ekonomického hlediska určují obchodní toky tržní podmínky, nikoli vlády. „Pokud americký LNG směřuje do Evropy, je to učebnicový příklad ekonomie: z cenového hlediska jde pro americké producenty o nejlepší destinaci,“ říká expertka na plyn Anne-Sophie Corbeauová z Center on Global Energy Policy v New Yorku.
Jak na snížení závislosti
Přesto odborníci na energetickou bezpečnost tvrdí, že nejúčinnější obranou proti výpadkům dodávek je diverzifikace.
„Nadměrná závislost poskytuje Washingtonu diplomatickou páku při jednáních s Bruselem, zejména v otázkách obchodu a energetické regulace. Nebezpečí však nespočívá ani tak v tom, že by Trump zakázal vývoz LNG nebo na něj uvalil zvláštní daň. Větším rizikem je skutečnost, že velká část plynu pochází z několika exportních terminálů soustředěných na pobřeží Mexického zálivu v Texasu a Louisianě,“ míní Blas s tím, že hrozbu mohou v tomto případě představovat například silné hurikány.
Cesta ke snížení závislosti na USA tak vedle podle něj přes podporu evropské těžby plynu a rozvoj obnovitelných zdrojů i zvýšení výroby elektřiny z jaderných elektráren. A také nákup LNG od alternativních dodavatelů.
„V ideálním případě by Evropa měla snížit podíl amerického LNG na bezpečnější úroveň, určitě pod 50 procent. Současné tržní a politické síly však směřují opačným směrem. Evropa Trumpovi slíbila, že bude nakupovat ještě více amerických komodit, od roku 2027 zakazuje dovoz ruského LNG a dodávky z Kataru a Spojených arabských emirátů zůstávají nejisté. Pokud nebude opatrná, může se v nepříliš vzdálené budoucnosti ocitnout v situaci, kdy bude více než 75 procent svého LNG dovážet právě ze Spojených států,“ uzavírá Blas.
|
Naplněnost zásobníků