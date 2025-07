Podle zdroje obeznámeného se situací, na nějž odkazuje portál The New York Times, začala TSA v uplynulých dnech od tohoto požadavku upouštět. Takový krok by podle lidí obeznámených s touto záležitostí rozšířil výhodu, která je již dostupná osobám platícím za program TSA PreCheck, na většinu běžných cestujících.

TSA změnu oficiálně nepotvrdila. „TSA a ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) neustále hledají nové a inovativní způsoby, jak zlepšit zážitek cestujících a zároveň zachovat vysokou úroveň bezpečnosti,“ uvedl úřad v prohlášení. „Jakékoliv případné úpravy bezpečnostních postupů budou oznámeny oficiální cestou,“ doplnil.

Změna po téměř dvaceti letech

V případě změny by TSA ukončila téměř dvacet let trvající politiku, která se stala jedním z nejviditelnějších a nejčastěji kritizovaných symbolů přísných bezpečnostních opatření zavedených po útocích z 11. září, napsal portál Bloomberg.

Kritici dlouhodobě tvrdí, že povinnost zouvat si boty slouží spíše jako divadlo pro veřejnost než jako skutečné bezpečnostní opatření, podle nich navíc přispívá k prodlužování front na amerických letištích.

Změna by zároveň sladila postup USA s většinou hlavních světových letišť, včetně těch v Evropské unii, Dubaji nebo Singapuru, kde si cestující boty při kontrole obvykle zouvat nemusí.

Povinnost zouvat si boty byla v USA zavedena v srpnu 2006, tedy necelých pět let poté, co britský terorista Richard Reid vstoupil na palubu letadla American Airlines s výbušninami v botách a chtěl na letu z Paříže do Miami způsobit explozi.

O plánech podle zahraničních médií poprvé informoval Caleb Harmon-Marshall, bývalý úředník TSA a tvůrce cestovního zpravodaje Gate Access.