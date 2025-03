Za krádež Lega až devět let. V Kalifornii dopadli stavebnicového lupiče

Zloděj jménem Michael Ivory Fletcher měl podle vyšetřování používat stále stejnou metodu. Nejprve vešel do obchodu, naložil si do vozíku vybrané stavebnice a pak z obchodu rychle bez placení zmizel, to vše během pouhých několika minut. Ukradené zboží pak naložil do vozidla zaparkovaného na místě vyhrazeném pro zdravotně postižené, napsal o případu The Guardian

Podle tamního státního zastupitelství tuto taktiku použil nejméně sedmkrát. Není jasné, zda se soustředil na konkrétní modely Lega. Kromě toho ukradl vzácný model Lega ze série Star Wars, který se v přepočtu prodává za čtyřicet tisíc korun.

Fletchera policisté zatkli v jednom z obchodů řetězce ve městě Walnut Creek a v současnosti ho zadržují ve vazební věznici Martinez s možností propuštění na kauci stanovenou na téměř 500 000 dolarů (necelých 12 milionů korun). Pokud by byl uznán vinným ve všech bodech obžaloby, mohl by dostat trest až devět let vězení.

Krádeže stavebnic Lego se v Kalifornii stávají čím dál častějším jevem. V loňském roce pronásledovala policie muže skoro 18 kilometrů poté, co údajně ukradl Lego v hodnotě 900 (18 tisíc korun) dolarů v okrese Solano.

V červnu 2023 pak byli zatčeni čtyři lidé, kteří z obchodu v San Mateu ukradli stavebnice v hodnotě přes 3 500 dolarů (83 tisíc korun).

Krádeže na vzestupu

Krádeže v obchodech, organizovaný zločin či násilí se staly pro regionální i celostátní maloobchodníky ve Spojených státech v poslední době problémem číslo jedna. Řetězce jako Home Depot, Target, Lowe’s, Dollar Tree, Dick’s Sporting Goods nebo Ulta upozorňují na stále větší úbytky zásob způsobené jinak než prodejem. Rostoucí ztráty dokonce přiměly některé retailové giganty, jako je například Walmart, k zavírání některých poboček.

„Náš tým se i nadále potýká s nepřijatelným množstvím krádeží v maloobchodě a organizovaným maloobchodním zločinem,“ řekl loni investorům Brian Cornell, výkonný ředitel společnosti Target.

Mnozí američtí prodejci mají stále nižší marže, a tak vyšší náklady na provoz, pracovní sílu a nájemné na ně vytvářejí obrovský tlak. To některé donutilo dokonce zavřít prodejny ve velkých městských centrech.

Společnost Giant Food, která má v současnosti 165 supermarketů ve státech Washington, Delaware, Maryland a Virginie například loni zavedla několik změn včetně najmutí většího počtu bezpečnostních pracovníků, uzavření vedlejších vchodů, odstranění položek s vysokým počtem krádeží z regálů a uzamčení většího počtu výrobků.

Někteří maloobchodníci, jako je například řetězec Dollar Tree, zaujali velmi defenzivní přístup. Nyní bude více položek zamykat, přesouvat za pulty anebo některé položky prostě přestane prodávat.