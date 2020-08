USA zadržely miliony v kryptoměnách. Měly sloužit k financování teroristů

„Největší zabavení kryptoměny v teroristickém kontextu,“ tak mluví američtí úředníci o akci, při níž se vyšetřovatelé dostali k dílčím finančním strukturám tří teroristických skupin, IS, Al-Káida a brigády Al Qassam, které tvoří militantní křídlo palestinské islamistické politické strany Hamás. Skupiny v kryptoměnách viděly bezpečnou cestu, jak získávat peníze od svých příznivců. Často se proto ani nesnažily převody kryptoměn zakrýt třeba vybíráním peněz na charitu.



„Nikoho by nemělo překvapit, že naši nepřátelé využívají moderní technologie, sociální sítě a kryptoměnu,“ uvedl ministr spravedlnosti William Barr v prohlášení. „Budeme zadržovat prostředky a nástroje, které používají pro chod svých operací, kdykoliv to bude možné.“

„Dnešní opatření zabavilo Hamásu, Al-Káidě a Islámskému státu miliony dolarů, za které si chtěly pořídit zbraně a vycvičit teroristy,“ cituje Johna Demerse, zástupce generálního prokurátora pro obor národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti, The New York Times. „Díky vybírání kryptoměn pomocí sociálních sítí, se tito teroristé snažili financování svých organizací posunout do současného věku. Naše opatření nicméně dokazují, že vymáhání práva je zase o krok před nimi.“



Vyšetřování začalo díky otevřeným výzvám teroristických skupin na sociálních sítích. Organizace se domnívaly, že jim v tomto virtuálním prostoru nic nehrozí. Podle čtvrtečního prohlášení zablokovaly Spojené státy tři sta kryptoměnových účtů, několik webových stránek a facebookových profilů. Úřad prezidenta USA Donalda Trumpa uvedl, že jedna z internetových stránek Facemaskcenter.com prodávala falešné ochranné prostředky za účelem získání finančních prostředků.

„Web nabízel tyto produkty uživatelům po celém světě, včetně zákazníků ze Spojených států, kteří se snažili koupit roušky s filtry N95 a jiné ochranné prostředky pro nemocnice, pečovatelské domy a hasičské sbory,“ uvádí se v prohlášení. Podle resortu spravedlnosti vytvořil web Murat Cakar, který je údajně zodpovědný za správu některých hackerských operací Islámského státu.

V rámci konkrétního vyšetřování vláda převzala kontrolu nad jinou webovou stránkou a po dobu třiceti dnů sbírala informace o účtech, které posílaly teroristům finanční dary. Podle ministerstva spravedlnosti mohly být některé internetové platformy rovněž použity k praní špinavých peněz.

USA umístila některé soukromé účty s miliony dolarů v kryptoměnách na černou listinu. To znamená, že pro majitele těchto účtů bude těžší využít bankovních služeb, pokud by si chtěli dát peníze proplatit.

Ukryti za čísly

Kouzlo kryptoměny, které teroristickým organizacím zřejmě učarovalo, spočívá v její zdánlivé anonymitě. Všechny transakce zaznamenává takzvaný blockchain, tedy databáze, v níž účty nejsou vázány na identitu člověka, ale na řetězec čísel. „Pseudoanonymita“ tohoto systému evidence, píše NPR, udělala z bitcoinu a dalších kryptoměn populární platidlo při trestné činnosti.

„To, že Bitcoiny jsou anonymní, neplatí tak docela. Anonymní jsou jen dokud je někam neodešlete, poté se data o transakci uloží na blockchainu,“ vysvětluje zakladatel československého fintechu Platon finance Daniel Tanner.

„Všechny bitcoinové transakce jsou veřejné, sledovatelné a trvale uložené v bitcoinové síti. Takže Bitcoiny nejsou tak anonymní, jak lidé rádi věří. Každá provedená transakce se odesílá z online peněženky na jinou online peněženku a tato data jsou veřejně dostupná všem v blockchainu. Úřady mohou snadno vytvořit spojení mezi peněženkou na burze a peněženkou, která provedla převod,“ míní Tanner.

Ministerstvo spravedlnosti USA v nových soudních dokumentech uvádí, že je možné určit totožnost jednotlivce účastnícího se transakce pomocí několika různých nástrojů, které mají orgány činné v trestním řízení k dispozici. Pokud například někdo smění bitcoiny za americké dolary ve směnárně se sídlem ve Spojených státech, úřady mohou odhalit jeho totožnost právě v souvislosti s touto transakcí.