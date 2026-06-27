„Velká část infrastruktury, kterou dodnes používáme, vznikla pro počasí 50. a 60. let minulého století,“ upozorňuje Costa Samaras, profesor stavebního a environmentálního inženýrství na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. „Takové počasí už dnes nemáme a nebudeme mít ani v budoucnosti, protože se neustále mění v důsledku emisí, které vedou ke změně klimatu,“ dodává pro americký deník The Wall Street Journal.
Klíčovým ukazatelem, jenž bude třeba v nadcházejících desetiletích sledovat, bude takzvaná teplota vlhkého teploměru (wet-bulb temperature), která měří kombinaci tepla a vlhkosti. Ta když překročí 100 stupňů Celsia při relativní vlhkosti 60 procent, lidské tělo již nedokáže účinně ochlazovat, což vede k úpalu a horečce.
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„Je to taková kombinace teploty a vlhkosti, při které je přežití pro člověka prakticky nemožné,“ říká pro list Brian Stone, profesor na Technologickém institutu v Georgii. Jeho výzkum ukazuje, že americká města se v posledních letech k této hranici přibližují. Kansas City, Chicago nebo Dallas ji podle něj v příštích třech až pěti letech dokonce překročí.
„Směřujeme do světa, v němž budou během vln veder platit nařízení o povinném setrvání doma a nebudeme moci vykonávat venkovní práce, jako je například svoz odpadu,“ popisuje. „Jsme velmi blízko této hranici a přitom většina lidí ani neví, že taková hranice vůbec existuje.“
Teplejší klima s sebou přináší i další nebezpečí, jako jsou silnější bouře, povodně, sucha anebo lesní požáry. Vědci a urbanisté však pracují na řešeních, která mají za úkol zvýšit odolnost měst vůči klimatickým změnám.
Americký list přinesl výčet několika inovativních technik, které by mohly městům pomoci přizpůsobit se teplejšímu klimatu v nadcházejících desetiletích.
1 Samoregenerační rozvodné sítě
Během vln veder dochází v elektrické síti obvykle ke dvěma jevům: k nárůstu spotřeby, protože lidé po celém městě zapínají klimatizaci na plný výkon, a zároveň k poklesu nabídky, protože elektrárny a přenosové vedení jsou v horku méně účinné.
Řešením je podle Samarase využití umělé inteligence k přesměrování elektřiny tak, aby se dosáhlo maximální účinnosti, a tím se získal dodatečný výkon, který zabrání výpadkům proudu. „Technologie pro vylepšení rozvodné sítě jsou již k dispozici, ale budoucí vývoj v oblasti umělé inteligence je učiní mnohem účinnějšími,“ říká pro list Samaras.
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Senzory umístěné například v elektrických vedeních a v převodovkách větrných turbín by mohly poskytovat velmi podrobný přehled o zatížení v různých částech sítě, a díky strojovému učení bude systém schopen předpovídat poptávku v jednotlivých čtvrtích, odhadovat kapacitu elektrických vedení a přesměrovávat energii z přetíženého vedení na takové, které zvládne větší zátěž.
2 Podrobnější mapování
Jev tepelných ostrovů ve městech je dobře známý. Teploty v těchto aglomeracích jsou často o několik stupňů vyšší než v okolních oblastech kvůli nedostatku vegetace, odpadnímu teplu vypouštěnému z automobilů a klimatizačních jednotek a rozsáhlým plochám asfaltu a betonu, které teplo pohlcují. Méně známé je však to, jak moc se tento jev v rámci jednotlivých měst liší.
Jak informuje list, Stone a jeho kolegové začali mapovat rizika spojená s teplem v amerických městech a již zjistili obrovské rozdíly. Například v Atlantě, jak uvádí, může být v jedné čtvrti o 10 až 15 stupňů tepleji než v jiné.
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Podrobnější mapování tepla v budoucnu podle něj pomůže urbanistům řídit teplo blok po bloku. Budou moci provádět podrobné simulace, aby vyzkoušeli různá řešení – výsadbu stromů, reflexní povrchy, zelené střechy a další strategie – a zjistili, o kolik by se tím snížilo teplo v konkrétní čtvrti.
3 Městské farmy
V krizové situaci není nic důležitějšího než přístup k potravinám. Kathleen Merriganová z Arizonské státní univerzity si představuje budoucnost, ve které se městské čtvrti stanou jakýmisi „agrihoods“, tedy zemědělskými čtvrtěmi uspořádanými kolem fungujících farem.
Farmy by mohly vznikat na volných pozemcích nebo přímo v městských parcích, být začleněny do nových bytových komplexů či připojeny ke stávajícím budovám jako intenzivní střešní farmy. Ačkoli taková činnost v malém měřítku zcela nenahradí velké venkovské farmy, „agrihoods“ by podle Merriganové pomohly městům vyrovnat se s narušením širších potravinových dodavatelských řetězců – například v důsledku rozsáhlých povodní a lesních požárů. Přispěly by rovněž k vytvoření nezbytných zelených ploch, které by zmírnily efekt tepelného ostrova, dodává.
4 Vyřešení problému odvodnění
Bleskové povodně představují další hrozbu spojenou se změnami klimatu. „Modely klimatických rizik předpokládají, že srážek bude více v době, kdy je nepotřebujeme, a méně v době, kdy je potřebujeme,“ říká Joyce Coffeeová, prezidentka a zakladatelka společnosti Climate Resilience Consulting v Chicagu.
Protipovodňové bariéry mohou být podle ní v místním měřítku účinné, ale spíše problém jen přesouvají jinam, než aby ho řešily. Lepším řešením je podle ní vybudovat ve městech dešťové zahrady anebo prohlubně osázené rostlinami, které jsou navrženy tak, aby absorbovaly přebytečnou vodu.
„Výhodou je, že tyto plochy mohou být zároveň parky, které mohou obyvatelé města využívat za suchého počasí. Vegetace ochladí danou oblast a tyto plochy mohou být multifunkční,“ popisuje pro deník odbornice. Uvádí příklad basketbalového hřiště v Nizozemsku, které slouží také jako obrovský odvodňovací kanál směřující dešťovou vodu do cisterny pod hřištěm. „Existuje spousta různých způsobů, jak vytvořit městskou zástavbu, která zároveň slouží k hospodaření s dešťovou vodou,“ říká Coffeeová.
5 Přepracované dojíždění
Mají-li se lidé i během teplejších a delších vln veder v příštích desetiletích nadále pohybovat po městech, budou potřebovat funkční systémy veřejné dopravy a stezky pro chodce a cyklisty navržené pro vyšší teploty. „Určitě uvidíme větší důraz na veřejnou dopravu,“ říká Cassie Sutherlandová, výkonná ředitelka pro klimatická řešení a sítě v organizaci C40 Cities, globální síti starostů měst zabývajících se klimatickou politikou. „Cílem je zajistit, aby autobusy, metro, ale i trasy pro pěší a cyklisty byly ve stínu a daly se používat i během vln veder,“ dodává pro list.
Dlažba s reflexními nátěry může podle ní snížit místní teploty o několik stupňů. Síť zelených koridorů může lidem pomoci chodit pěšky nebo jezdit na kole po klíčových trasách v chladivém stínu stromů. Aplikace pak mohou dojíždějícím ukázat nejchladnější cestu do práce, nejen tu nejrychlejší. A města budou muset snížit počet aut na silnicích – zejména těch poháněných benzinem.
6 Ústup s cílem přizpůsobení
Vzhledem k tomu, že americká města zažívají stále více vln veder a extrémního počasí, profesor Stone říká, že se možná budou muset provést radikální změny v designu a uspořádání měst. To by mohlo zahrnovat přesídlení obyvatel a podniků z celých čtvrtí, aby bylo možné vybudovat obranné systémy, které ochrání zbytek města – strategii, kterou nazývá „ústup za účelem přizpůsobení“.
„V Spojených státech existují nemovitosti, které byly zaplaveny více než 30krát, a my jsme je stále znovu stavěli,“ dodává. V budoucnosti s častějším extrémním počasím se to však velmi rychle stane podle něj ekonomicky neudržitelným řešením.
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Východiskem je podle něj nabídnout obyvatelům kompenzaci za přestěhování do jiné oblasti a zaplavenou čtvrť využít k vybudování protipovodňových hrází a zelených ploch schopných zachytit budoucí povodňovou vodu dříve, než se dostane do zbytku města.
„Podobnou strategii by bylo možné použít i v oblastech náchylných k lesním požárům a jiným přírodním katastrofám,“ říká pro deník Stone. Například místo přestavby losangeleské čtvrti Pacific Palisades by se z této oblasti mohla vytvořit obrovská protipožární bariéra, která by chránila zbytek města před budoucími lesními požáry.
Stone ovšem připouští, že jde o obtížná rozhodnutí, která pravděpodobně nebudou populární. Domnívá se však, že se nakonec stanou nevyhnutelnými. „Myslím si, že se nedokážeme přizpůsobit těmto klimatickým rizikům ve všech oblastech. Domnívám se, že je zásadní přesídlit obyvatelstvo takovým způsobem, který zachová jeho celistvost. Chrání to jak lidi, které přesídlíme, tak i ty, kteří zůstanou, protože pak můžeme danou půdu využít pro naléhavě potřebnou klimatickou infrastrukturu,“ uzavřel podle amerického listu.