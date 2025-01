Jeden podpis, velké škody. Trump může cly poslat Mexiko i Kanadu do recese

Vyšší cla by ale podle CNN pocítili američtí spotřebitelé. Pravděpodobně by totiž stouply ceny aut, benzínu, nafty i dalšího zboží, které se do USA dováží ze zahraničí. I proto se ekonomové domnívají, že Trump pětadvacetiprocentní cla vůči Kanadě a Mexiku nakonec neuvalí.

„Byla by to skutečná obchodní válka, ne žádná obchodní přestřelka. Situace by byla vážná. Hodně lidí by přišlo o práci i své domovy,“ říká k problematice Joe Brusuelas, hlavní ekonom společnostmi RSM.

Podobný názor však mají i další analytici. I proto řada investorů věří, že Trump svá slova nemyslí příliš vážně. Nedochází k výraznějším prodejům akcií, investoři spíše vyčkávají a s napětím se dívají do blízké budoucnosti. Koneckonců totiž říkají, že případná cla vůči Mexiku a Kanady by totiž podkopala dosavadní Trumpovy sliby. Cílem amerického prezidenta je totiž snížení životních nákladů, což s cly příliš nekoresponduje.

FED by držel vyšší sazby

Reagovat by musela i americká centrální banka, která by pravděpodobně držela úrokové sazby na vyšších úrovních déle, než s čím ještě momentálně počítá. To by ale následně mimo jiné podkopalo o snížení hypotečních sazeb, o což Trump také usiluje.

Odborníci z Goldman Sachs říkají, že z jejich pohledu panuje jen pětadvacetiprocentní šance, že by americký prezident cla ve výši 25 procent na Kanadu a Mexiko skutečně uvalil. „I v roce 2019 Trump hovořil o tom, že vůči Mexiku uvalí podobně vysoká cla. Nakonec k tomu nikdy nedošlo,“ napsali ekonomové Goldman Sachs.

Podobný pohled na věc má také ekonom Brusuelas. „Myslím si, že se to nestane,“ doplňuje s tím, že vyšší cla by pravděpodobně vedla i ke zvýšení ceny benzínu. Trump přitom během své kampaně opakovaně deklaroval, že redukce cen plynu na čerpacích stanicích se řadí k jeho největším cílům.

Auta, ropa i další komodity

Právě Kanada je totiž velmi výrazným dovozcem ropy na americké území. Spolu s Mexikem mířilo v roce 2023 do USA celkem 71 % dovezené ropy, píše CNN. Cenové tarify vůči této komoditě z USA a Kanady by se tedy pravděpodobně propsala i do konečných spotřebitelských cen. Růst cen pohonných hmot by pravděpodobně byl nejvyšší na serveru země.

Zvýšily by se i ceny automobilů, protože mnoho firem vyrábí své díly zejména v Mexiku, kde je dlouhodobě levnější pracovní síla. Mnohé komponenty překročí hranice států hned několikrát. Podle CNN nic jako celoamerické auto minimálně zatím neexistuje. Analytik Emmanuel Roser říká, že průměrná cena jednoho prodávaného auta v USA by kvůli clům mohla stoupnout až o 3 tisíce amerických dolarů (asi 69 tisíc korun).

Trump ale zároveň říká, že Amerika ropu ani jiné komodity z Kanady či Mexika nepotřebuje. „Nepotřebujeme jejich plyn, ropu ani dřevo. Vše máme vlastní. Máme toho více než kdokoliv jiný,“ řekl během čtvrtka Trump svým obchodním partnerům na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Pravděpodobně ještě výrazněji by ale cla pocítila i kanadská a mexická ekonomika. Třeba tempo mexického hospodářského růstu by oproti současným prognózám kleslo o zhruba 2 procentní body. Mexická ekonomika je totiž na dovozu do USA extrémně závislá. Vývoz do USA stojí asi za 25 procenty mexického HDP.

„Dopady pro Mexiko by byly katastrofální,“ potvrzují výzkumníci z Petersonova institutu s tím, že případné mexické ekonomické problémy by mohly ještě zvýšit motivace mexických pracovníků k nelegální imigraci do USA, což je v rozporu s tím, o co Trumpova administrativa dlouhodobě usiluje, uzavírá CNN.