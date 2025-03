Co je americké a co není. Trumpova nová cla způsobí trhlinu v importu aut

Za poslední tři desetiletí od vytvoření Severoamerické zóny volného obchodu v roce 1994 si američtí výrobci automobilů vybudovali dodavatelské řetězce dalece překračují státní hranice. Dosahují značných úspor například tím, že staví závody na výrobu motorů nebo převodovek, které jsou dostatečně velké, aby mohly zásobovat několik továren na výrobu vozidel v Severní Americe najednou. Podobně to funguje i u dalších dílů, sedadel, přístrojových desek, elektroniky nebo náprav, píše list The New York Times.

„Tím se maximálně využívá potenciál každé země k lepší efektivitě společností i nižším koncovým cenám spotřebitelů,“ říká Sam Fiorani, viceprezident výzkumné společnosti AutoForecast Solutions. „Vozidla by byla méně dostupná, kdyby se všechny díly musely vyrábět v jediné zemi,“ dodává.

V konečném důsledku je auto považováno za dovoz, pokud je do Spojených států dodáno poté, co prošlo konečnou montáží v jiné zemi. Vzhledem ke složitosti dodavatelských řetězců je však stále obtížnější určit, která vozidla jsou vyrobena v Americe a která jsou dovezena.

Například Chevrolet Blazer, oblíbené SUV společnosti General Motors, se montuje v továrně v Mexiku s použitím motorů a převodovek vyráběných ve Spojených státech. Nissan vyrábí svůj sedan Altima ve státech Tennessee a Mississippi, vůz má dvoulitrový motor, který pochází z Japonska, a převodovku vyrobenou v továrně v Kanadě.

Většina vozů Toyota RAV4 prodávaných v USA se vyrábí v Kanadě. Modely vyráběné tam používají motory a převodovky, které se nejprve vyrobí v USA a teprve pak posílají na sever. V Kanadě se smontují a převezou do Spojených států k prodeji.

Obchod by měl zůstat bezcelní

Trumpova administrativa zatím neupřesnila, jak by se cla vztahovala na komponenty, jako jsou motory, které by nejprve putovaly přes hranice a poté se vrátily do Spojených států jako součást hotových vozidel.

Ačkoli se Toyota RAV4 technicky vzato dováží z Kanady, podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu, který sleduje místo nebo původ jednotlivých dílů, pochází přibližně 70 procent komponentů vozidla ze Spojených států.

SUV Nissan Rogue je na tom právě opačně. Je kvalifikováno jako vozidlo vyrobené v USA, protože se montuje v závodě společnosti Nissan ve Smyrně ve státě Tennessee. Ale pouze 25 procent jeho „vnitřností“ pochází ze Spojených států. Motor modelu 2024 pochází z Japonska a převodovka z Mexika, jak vyplývá z údajů úřadu pro bezpečnost provozu.

Hrozba cel vyvolává tak u výrobců automobilů značné obavy. „Buďme upřímní. Z dlouhodobého hlediska by 25procentní cla na dovoz z Mexika a Kanady udělala v americkém automobilovém průmyslu takovou trhlinu, jakou jsme ještě nezažili,“ řekl v únoru na konferenci pro investory šéf společnosti Ford Motor Jim Farley.

Ve středu předseda představenstva společnosti Stellantis (Chrysler, Jeep, Dodge) John Elkann uvedl, že jeho společnost podporuje Trumpovu snahu podpořit americkou výrobu, ale dodal, že obchod s Mexikem a Kanadou by měl zůstat bezcelní.

Zákazníkům je jedno, odkud auto pochází

Za posledních dvacet let zůstal počet dovezených aut prodaných ve Spojených státech relativně konstantní. Poklesy prodejů způsobila až finanční krize v letech 2008–09 a pak pandemie koronaviru. Největším dovozcem aut do USA je Mexiko, těsně následované Japonskem, Jižní Koreou a právě Kanadou.

Během této doby počet automobilů vyrobených ve Spojených státech kolísal. V roce 1999 přesáhla domácí výroba 12 milionů vozů, ale během recese toto číslo prudce pokleslo. Od té doby zaznamenalo odvětví výrazné oživení, když se stabilizovaly ceny pohonných hmot a vrátila se důvěra spotřebitelů, i když objem výroby nikdy plně nedosáhl čísel z počátku roku 2000.

Pro mnoho spotřebitelů však není příliš důležité, odkud jejich vůz pochází. Frank Krieber, někdejší technologický manažer z Charlotte ve státě New York, si před několika měsíci koupil Chevrolet Tahoe. Předpokládal, že si kupuje americké vozidlo a skutečně, montuje se v Arlingtonu v Texasu.

Podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu se však o něco více než třetina jeho dílů vyrábí ve Spojených státech a přibližně stejné množství pochází z Mexika. „Mexické díly mi nevadí,“ říká zákazník. „Kdyby se místo v Texasu vyrábělo v Mexiku, stejně bych si ho koupil,“ uzavřel podle The New York Times.