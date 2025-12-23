Jim Beam na rok zavírá svou palírnu v Kentucky. Chce investovat do provozu

Autor:
  14:43
Výrobce oblíbeného bourbonu Jim Beam zastaví na celý rok 2026 výrobu ve své hlavní palírně v americkém státě Kentucky. Důvodem je i protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, na kterou právě američtí lihovarníci doplácejí. Přišli totiž o velkou části důležité klientely z Kanady.
Jim Beam (22. prosince 2025).

Jim Beam (22. prosince 2025). | foto: Profimedia.cz

Zaměstnanci odebírají z regálů víno americké výroby. (5. března 2025)
Zaměstnanec vybírá z regálů víno americké výroby. (5. března 2025)
Prázdné regály, ze kterých bylo odstraněno víno americké výroby. (5. března...
Zaměstnanci vybírají z regálů v Bishop’s Cellar v Halifaxu víno americké...
16 fotografií

Vlastníkem palírny v Kentucky i slavného bourbonu Jim Beam je japonská společnost Suntory Global Spirits. Ta v oficiálním tiskovém prohlášení uvedla, že svou hlavní palírnu v Kentucky uzavře i proto, aby zainvestovala do zefektivnění provozu. Dotkne se to však více než 1 tisíce lidí, kteří v palírně pracují, píše BBC.

Nápojářský gigant Suntory Global Spirits nyní plánuje vyjednávat s odbory, aby se dohodl na dalším postupu během roční uzavírky provozu v Kentucky. Není totiž zatím jasné, jaký osud pracovní sílu čeká.

Někteří zaměstnanci mohou přijít o práci

V Kentucky má japonská firma i další menší palírnu, stáčírnu, sklady či návštěvnické centrum, u kterých se v roce 2026 změny nečekají. Je možné, že pracovní síla z hlavní palírny najde uplatnění v rámci firmy jinde. Není ale vyloučené, že některé pracovníky čeká výpověď.

V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním

V říjnu letošního roku obchodní organizace Kentucky Distillers’ Association uvedla, že množství bourbonu ve skladech po celých Spojených státech dosáhlo rekordní úrovně a překonalo hranici 16 milionů barelů.

I tento hrál při rozhodování firmy Suntory Global Spirits o uzavření hlavní palírny v Kentucky svou roli. „Vždy bereme v potaz úroveň produkce. Jen tak můžeme optimálně vyhovět aktuální poptávce ze strany spotřebitelů,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Důsledek obchodního napětí USA a Kanady

Americké likérky doplácejí hlavně na aktuální obchodní napětí mezi USA a Kanadou. Když americký prezident Trump před několika měsíci poprvé uvalil cla na sousední Kanadu, nenechaly to tamní provincie bez odezvy a na protest některé zastavily prodej amerického alkoholu.

Pryč s americkým alkoholem! Obchodní válka s USA hned tak neskončí, očekává Kanada

Ten jim však dodnes leží na skladech a kanadské provincie na svém přístupu nejspíš nehodlají nic měnit. V současné době jsou totiž stále v platnosti americká cla na dovoz kanadských aut, dřeva či kovů, které kanadským společnostem znesnadňují přístup na americký trh. Obchodní jednání mezi těmito zeměmi navíc už od října neprobíhají.

Útlum dovozu amerických lihovin do Kanady je však i kvůli bojkotu většiny kanadských provincií za poslední dobu výrazný. Klesl až o 85 procent, uzavírá BBC.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Správa železnic jako kdyby žila v Matrixu, říká nový ministr dopravy

Premium
Ivan Bednárik, ministr dopravy (18. prosince 2025)

Jedním z hlavních úkolů nově nastupujícího ministra dopravy Ivana Bednárika bude razantní zeštíhlení správce tuzemských kolejí, Správy železnic. Státní organizaci, která kvůli nalezeným 80 milionům v...

Jim Beam na rok zavírá svou palírnu v Kentucky. Chce investovat do provozu

Jim Beam (22. prosince 2025).

Výrobce oblíbeného bourbonu Jim Beam zastaví na celý rok 2026 výrobu ve své hlavní palírně v americkém státě Kentucky. Důvodem je i protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, na...

23. prosince 2025  14:43

Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského...

23. prosince 2025  12:56

Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

Ilustrační snímek

Technologický gigant Amazon odhalil více než 1 800 žádostí o práci od podezřelých agentů ze Severní Koreje, kteří se snažili využít falešné identity k získání pracovních míst v IT oborech, upozornil...

23. prosince 2025  12:16

Bitvu o nadzvukové cestování vyhráli Sověti. Tu-144 měl být jejím symbolem

Tupolev Tu-144 je vyřazený proudový dopravní nadzvukový letoun. Návrh byl dílem...

Přestože se symbolem cestování nadzvukovou rychlostí stal britsko-francouzský Concorde, jako první dopravní letadlo na světě překonal rychlost zvuku elegantní sovětský letoun Tupolev Tu-144. Na...

23. prosince 2025  9:54

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

23. prosince 2025

Zlevnilo máslo, podražila vejce. Na kolik letos vyjde štědrovečerní večeře

Premium
Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem

Kolik letos stojí sváteční menu podle vzorového koše, který portál iDNES.cz dlouhodobě sleduje? Domácnosti zaplatí téměř stejně jako loni, přestože u jednotlivých potravin docházelo během roku...

23. prosince 2025

Využité dvacet minut denně. Nabíječky elektroaut budou ještě roky prodělávat

Dobíjecí stanici pro elektroauta zabudovanou do stožáru lampy dnes v Brně...

Pomalé AC nabíječky, které mají být řešením pro obyvatele sídlišť při přechodu na elektromobilitu, jsou v současnosti naplno využívány v průměru jen zhruba dvacet minut denně. Rozdíly v utilizaci,...

23. prosince 2025

Jak se změní svět práce v příštích dvaceti letech. Odborníci předkládají své vize

Studio Cushman & Wakefield navrhlo podobu kanceláří budoucnosti nazvaných Six...

Svět práce čeká největší otřes od průmyslové revoluce. Podle Mezinárodního měnového fondu se AI dotkne skoro poloviny pracovních míst, ale skutečná změna tkví v něčem jiném: v daty řízené efektivitě,...

22. prosince 2025

Čína zavádí vysoká cla na mléčné výrobky z EU, podle Bruselu neoprávněně

Jogurty a mléčné výrobky jsou dražší než v Česku. (20. června 2025)

Čína začne vybírat prozatímní clo na některé mléčné výrobky dovážené z Evropské unie. Je to důsledek antisubvenčního vyšetřování, které Peking zahájil loni. Cla budou v rozmezí 21,9 až 42,7 procenta...

22. prosince 2025  19:49

Od útoků k rekordům. Ukrajinská firma doručí více než 1,5 milionu balíků denně

Zaměstnanci společnosti Nova Post obsluhují zákazníky na poště v Černihivu na...

Válka na Ukrajině nezastavila růst jedné z největších soukromých firem v zemi – poštovní a kurýrní společnosti Nova Post. I přes časté výpadky elektřiny, raketové útoky a zničené pobočky se firma...

22. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čína předhání Západ i ve zbraních. Dodávky ze zahraničí už nechce

Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025)

Ještě před dvaceti lety se Čína řadila mezi největší světové dovozce zbraní. Nová data ukazují, že se ve zbraňovém průmyslu stala zcela soběstačnou. Firmy zvládají vyrábět už i kvalitní motory do...

22. prosince 2025  15:41

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

22. prosince 2025  12:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.