Vlastníkem palírny v Kentucky i slavného bourbonu Jim Beam je japonská společnost Suntory Global Spirits. Ta v oficiálním tiskovém prohlášení uvedla, že svou hlavní palírnu v Kentucky uzavře i proto, aby zainvestovala do zefektivnění provozu. Dotkne se to však více než 1 tisíce lidí, kteří v palírně pracují, píše BBC.
Nápojářský gigant Suntory Global Spirits nyní plánuje vyjednávat s odbory, aby se dohodl na dalším postupu během roční uzavírky provozu v Kentucky. Není totiž zatím jasné, jaký osud pracovní sílu čeká.
Někteří zaměstnanci mohou přijít o práci
V Kentucky má japonská firma i další menší palírnu, stáčírnu, sklady či návštěvnické centrum, u kterých se v roce 2026 změny nečekají. Je možné, že pracovní síla z hlavní palírny najde uplatnění v rámci firmy jinde. Není ale vyloučené, že některé pracovníky čeká výpověď.
V říjnu letošního roku obchodní organizace Kentucky Distillers’ Association uvedla, že množství bourbonu ve skladech po celých Spojených státech dosáhlo rekordní úrovně a překonalo hranici 16 milionů barelů.
I tento hrál při rozhodování firmy Suntory Global Spirits o uzavření hlavní palírny v Kentucky svou roli. „Vždy bereme v potaz úroveň produkce. Jen tak můžeme optimálně vyhovět aktuální poptávce ze strany spotřebitelů,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.
Důsledek obchodního napětí USA a Kanady
Americké likérky doplácejí hlavně na aktuální obchodní napětí mezi USA a Kanadou. Když americký prezident Trump před několika měsíci poprvé uvalil cla na sousední Kanadu, nenechaly to tamní provincie bez odezvy a na protest některé zastavily prodej amerického alkoholu.
Ten jim však dodnes leží na skladech a kanadské provincie na svém přístupu nejspíš nehodlají nic měnit. V současné době jsou totiž stále v platnosti americká cla na dovoz kanadských aut, dřeva či kovů, které kanadským společnostem znesnadňují přístup na americký trh. Obchodní jednání mezi těmito zeměmi navíc už od října neprobíhají.
Útlum dovozu amerických lihovin do Kanady je však i kvůli bojkotu většiny kanadských provincií za poslední dobu výrazný. Klesl až o 85 procent, uzavírá BBC.