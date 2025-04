Do Palm Springs každoročně přijíždějí statisíce Kanaďanů, aby zde trávili dovolenou. Pronajímají si zde domy nebo zde dokonce tráví celou zimu. To se ale změnilo poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila 25procentní clo na většinu kanadského zboží a později prosadila zákon, podle něhož se Kanaďané, kteří navštíví USA na dobu delší než 30 dní, musí registrovat u amerických úřadů. Mnozí tak váhají, zda se do USA vůbec vrátí, píše list The Washington Post.

Představitelé města doufají, že toto opatření dává jasně najevo postoj oblíbeného pouštního letoviska. Město stojí jednoznačně na straně Kanaďanů.

Stejně jako představitelé dalších amerických měst závislých na kanadském cestovním ruchu se i obyvatelé Palm Springs obávají ekonomických důsledků, které by jejich město mohlo bez návštěvníků z Kanady utrpět. Jak uvedl deník Palm Springs Post, představitelé města se snaží uklidnit obavy svých kanadských návštěvníků.

„Je to skupina lidí, která je víc než jen kanadský nebo americký dolar,“ říká starosta Ron deHarte. „Přispívají k tomu, čím Palm Springs je,“ dodává.

O čtyři miliony Kanaďanů méně

Cestování Kanaďanů do Spojených států se od zavedení cel prudce snížilo. Napětí mezi oběma severoamerickými sousedy je však ještě hmatatelnější. Přispěla k němu i Trumpova poznámka, že by se Kanada měla stát 51. státem USA. V souvislosti s imigračními opatřeními Kanada svým obyvatelům vzkázala, aby se připravili na kontroly na hranicích.

Někteří Kanaďané tak dali najevo, že to považují za diskriminaci a přestanou USA navštěvovat. Analytická společnost Tourism Economics předpověděla, že letos navštíví USA o čtyři miliony Kanaďanů méně než v roce 2024, což by podle jejího prezidenta Adama Sackse mohlo stát USA 4,3 miliardy dolarů na příjmech.

V Palm Springs jsou Kanaďané již desítky let stálicí turistického ruchu. V roce 2017 navštívilo údolí Coachella Valley, kde se Palm Springs nachází, přibližně 303 600 Kanaďanů, které sem přilákalo teplé počasí a venkovní aktivity. Utratili zde více než 236 milionů dolarů, zjistila studie vedená marketingovou agenturou pro cestovní ruch. Kanaďané také vlastnili sedm procent domů v této oblasti, jak vyplývá z výzkumu, který v témže roce provedla společnost Coachella Valley Economic Partnership.

Nemůžu za to, co se děje ve Washingtonu

„Kanadskou vlajku jsem vyvěsil v roce 2022, kdy jsem tenhle podnik koupil,“ říká 68letý Kanaďan Bob Smiland, který v Palm Spring provozuje automyčku Desert Hand Car Wash. Zhruba 2 000 jeho pravidelných kanadských zákazníků mu generuje třetinu tržeb. V posledních dvou měsících však někteří kanadští zákazníci uvedli, že se napřesrok možná nevrátí.

Podnikatel má teď strach, že jeho podnik zaměstnávající 18 lidí nebude mít prostředky na další provoz. „Nemohu za to, co se děje ve Washingtonu,“ stěžuje si. „Ale určitě mohu říct svým zákazníkům, že je mám rád, že si jich vážím a doufám, že se příští rok vrátí.“

Osmasedmdesátiletý Kanaďan Lindsay Greg zase říká, že minulý týden prodal svůj dům v La Quintě ležící asi 20 km jihovýchodně od Palm Springs. Žije sice Albertě, ale navštěvuje tuto oblast Kalifornie již bezmála dvě desetiletí. Nejprve jako turista, poté jako majitel domu. Od listopadu do dubna byl zvyklý hrát v America golf a plavat v bazénu na své zahradě. Nyní uvádí, že vlastnictví domu se třemi pokoji začal litovat poté, co Trump v listopadu vyhrál volby. Minulý měsíc si podal inzerát na prodej domu.

„Mám to místo rád,“ říká Lindsay. Nechápe, proč se Amerika takto chová ke Kanadě a jak ničí kanadskou ekonomiku, o světě nemluvě. „Nemohu sem přijet a podporovat takovou ekonomiku,“ potvrzuje.

Kanaďan Keith McCormick, který vlastní společnost zabývající se aukcemi automobilů, zase soudí, že transparenty v ulicích by mohly pomoci i ostatním. Další Kanaďané se s ním od jejich vyvěšení zdraví. Jaký bude ekonomický dopad jejich absence, bude pravděpodobně patrné až příští zimu, uvedli úředníci.

„Kanaďané obvykle do Kalifornie odjíždějí v polovině května, říká starosta Palm Springs deHarte. Pokud se většina z nich nevrátí, hrozí podle něj, že o práci přijde více než 2 000 zaměstnanců ve městě včetně číšníků nebo správců golfových hřišť. „Ať už to bude trvat jakkoli dlouho, chceme, aby naši přátelé a severní sousedé věděli, že se nemůžeme dočkat, až se vrátí a věci budou zase ve starých kolejích,“ uzavřel deHarte podle listu The Washington Post.