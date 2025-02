Nálada spotřebitelů v Americe klesá. V pátek nenakupujte, vyzývá je kampaň

Iniciativa Economic Blackout vyzývá spotřebitele, aby na jeden den pozastavili veškeré výdaje, a to jak online, tak při nákupech v obchodech. Jejím organizátorem je organizace People’s Union USA, která se sama označuje za nestranické občanské hnutí zaměřené na ekonomický odpor.

Jejím zakladatelem je John Schwarz z Chicaga. Sedmapadesátiletý učitel meditace uvedl, že na vizi bojkotu přišel, když hledal způsob, jak reagovat na bouřlivý začátek Trumpovy vlády. „V této zemi se teď ruší tolik věcí,“ říká Schwarz. „Pokud mají lidé zasáhnout a učinit změnu, která bude prospěšná pro ně, je to právě teď,“ dodává.

Jeho příspěvky na Instagramu a TikToku pod nickem TheOneCalledJai se rychle staly virálními. Během několika týdnů Schwarz nasbíral 255 000 nových sledujících na Instagramu a více než 100 000 na TikToku. Ohlasy jsou podle něj ohromující. Na účtu GoFundMe, který pomáhá hnutí financovat, se vybralo již více než 65 000 dolarů.

„Všichni jsme vyčerpaní. Všichni jsme unavení. Už toho bylo dost,“ říká Schwarz. „Nemůžeme sedět a dívat se, jak se tito lidé chlubí svým bohatstvím... a pak všichni sedíme doma v úzkosti a strachu a nevíme, jak to s penězi zvládneme do konce měsíce.“

Podle Schwarze je bojkot jediný způsob, jak mohou spotřebitelé využít své ekonomické síly. Deníku The Washington Post řekl, že cílem akce není ovlivnit akciový trh, ale přimět korporace, aby se alespoň nad jejich situací pozastavily a akce si všimly.

Tato snaha přichází v době, kdy se mnoho amerických spotřebitelů cítí znepokojení nad momentální ekonomickou situací. Podle dat michiganské univerzity spotřebitelská nálada v USA v únoru poklesla kvůli obavám, že nová Trumpova cla by mohla zhoršit inflaci.

Američané nyní očekávají, že spotřebitelské ceny v příštím roce vzrostou o další 4,3 procenta, což je o celý procentní bod více než v lednu. A také více než dvojnásobek dvouprocentního inflačního cíle Federálního rezervního systému a více než lednová tříprocentní hodnota.

„My jsme ekonomika. My jsme pracovní síla,“ řekl Schwarz. Korporace těží z toho jen proto, že každý den vstáváme a děláme to, co děláme. Pokud přestaneme, nebudou mít nic a je načase, aby tuto pravdu přijali.“

Není jasné, jaký dosah mohou mít podobná hnutí na hospodářské výsledky společnosti, ale existuje precedens. Například společnost Target zaznamenala v roce 2023 propad tržeb poté, co se její kolekce pro měsíc hrdosti dostala do křížové palby nespokojených konzervativních spotřebitelů, uzavírá The Washington Post.