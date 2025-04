Výherce, jehož totožnost zůstala v utajení, si podle médií zakoupil stírací los v prodejně Sandy’s Deli-Liquor, kde je již léta stálým zákazníkem, píše list The Guardian. „Přišel do obchodu, setřel políčka a vykřikl: ,Proboha, je to pravda?‘“ prozradil vedoucí obchodu pro televizní stanici KSBY. ,Člověče, už nejsem bezdomovec!‘ „A já na to: ,Tak to jsi trefil jackpot,‘“ uvedl prodavač.

Bezdomovec si nejprve myslel, že vyhrál pouhých 100 000 dolarů, než mu prodavač potvrdil, že ve skutečnosti má výhra o nulu víc. Prodavač později muže, který nemá auto, odvezl do Fresna, aby mohl tiket odevzdat osobně, místo aby ho posílal poštou. „Řekl jsem mu, že ho tam raději odvezu,“ dodal reportérům.

Výherce později sdělil, že výhra mu změnila život a že ji plánuje použít na zálohu na dům a na auto. Ve videu, které zveřejnil majitel místní restaurace, muž svou výhru potvrdil. „Vyhrál jsem milion dolarů a ano, už se nemůžu dočkat, až se dostanu z ulice,“ uvedl šťastlivec.

Výhru získal za stírací los Triple Red 777. Podle kalifornské loterie je šance na výhru milionu dolarů 1 : 2 047 423, uzavřel The Guardian.