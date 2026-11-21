Za tlakem Washingtonu stojí mimo jiné ekonomické problémy amerických pěstitelů brambor, kteří se potýkají s nízkými výkupními cenami a rostoucími náklady. Právě na jejich obtížnou situaci upozornila v březnu letošního roku skupina 68 členů amerického Kongresu, která vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby při jednáních s Japonskem zrušení zákazu dovozu prosazoval.
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„Američtí pěstitelé produkují nejlepší brambory na světě,“ napsali podle britského listu The Guardian zákonodárci v dopise Trumpovi. „Japonsko představuje obrovský trh s významnými exportními příležitostmi pro americké pěstitele brambor,“ doplnili. Podle zastánců zrušení zákazu by otevření japonského trhu mohlo americkým zemědělcům přinést dalších 150 milionů dolarů ročně.
Krok se nelíbí zemědělcům
Japonsko již začalo posuzovat možnost otevření svého trhu čerstvým americkým bramborám. Tamní pěstitelé a zemědělské organizace však varují, že takový krok by mohl ohrozit domácí produkci i živobytí farmářů. Zároveň se obávají příchodu méně kvalitních produktů a zavlečení nebezpečných škůdců a chorob, které by mohly poškodit místní úrodu.
„Opakovaně a jednoznačně jsme vyjádřili svůj nesouhlas s dovozem,“ uvedl Tošihide Numasawa, zástupce japonského zemědělského sdružení na ostrově Hokkaidó, kde se pěstuje přibližně 80 procent všech brambor v zemi.
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Podle něj se pěstitelé brambor již nyní potýkají s výskytem škůdců, důsledky globálního oteplování i vylidňováním venkova. Dovoz amerických brambor by podle jejich obav mohl přinést další škůdce a choroby, které by situaci ještě zhoršily.
„Chránit zemědělství na ostrově Hokkaidó neznamená jen chránit samotný ostrov,“ uvedlo ve svém prohlášení profesní sdružení Hokkaido ACA. „Znamená to také chránit zemědělskou produkci, která bude v budoucnu důležitá pro zásobování celého Japonska potravinami.“
Letitý zákaz dovozu
Japonský ministr zemědělství Arata Takebe uvedl, že případnému zrušení zákazu musí předcházet důkladná odborná jednání, která mohou trvat značně dlouho. „Vím, že americká strana má velká očekávání, ale zákaz dovozu nebude zrušen bez dostatečných jednání nebo dohody přijatelné pro obě strany,“ zdůraznil.
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V Japonsku platí zákaz dovozu čerstvých amerických brambor od roku 1950. V roce 2006 země zákaz částečně uvolnila a povolila dovoz amerických brambor výhradně pro výrobu chipsů. Tyto brambory však musejí být přepravovány v uzavřených kontejnerech a následně tepelně zpracovány při vysokých teplotách, aby se zabránilo šíření škůdců a chorob.
Pokud by Japonsko zákaz zcela zrušilo, čerstvé americké brambory by se mohly po 76 letech znovu objevit v tamních supermarketech i restauracích.
V Japonsku se dnes pěstuje více než 90 odrůd brambor, přičemž přibližně 80 procent domácí produkce pochází z ostrova Hokkaidó. Podle tamního ministerstva zemědělství dosáhla v roce 2024 domácí poptávka po bramborách přibližně 3,5 milionu tun. Zhruba 1,2 milionu tun připadalo na dovoz brambor a bramborových výrobků, včetně mražených a dalších zpracovaných produktů.