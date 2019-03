Itálie se chce stát součástí nové Hedvábné stezky, sklidila kritiku USA

Itálie se chystá do konce března podepsat předběžnou smlouvu o zapojení do čínské iniciativy takzvané nové Hedvábné stezky. Stala by se tak první zemí ze skupiny G7, která se projektu zúčastní, napsal server britského listu Financial Times. Záměry Říma už kritizovaly Spojené státy.