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Spojené státy zrušily výjimku pro prodej íránské ropy, ceny prudce rostou

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  22:10
V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v Ománu. (19. června 2026) | foto: Reuters

Ropný tanker Jorya u ománského pobřeží (25. června 2026)
Ropný tanker Jorya u ománského pobřeží (25. června 2026)
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)
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Americké ministerstvo financí po útocích na tankery v Hormuzském průlivu zrušilo výjimku umožňující prodej íránské ropy. Ceny ropy poté prudce vzrostly.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) spadající pod ministerstvo uvedl, že od úterka nesmějí být prováděny žádné nové transakce s íránskou ropou. Dosavadní výjimka byla vydána v návaznosti na memorandum o porozumění mezi Teheránem a Íránem a umožňovala transakce po dobu 60 dnů, tedy do 21. srpna.

Ceny ropy po zveřejnění této zprávy prudce vzrostly. Cena ropy Brent vyšplhala nad 76 dolarů za barel, což odpovídá růstu o 5,7 procenta. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi Spojenými státy a Íránem dlouhodobě panuje zvýšené napětí.

Napětí v Hormuzském průlivu trvá. Tanker s katarským plynem po zásahu začal hořet

Britská námořní služba UKMTO v úterý uvedla, že v oblasti Hormuzského průlivu a jeho okolí byly v úterý zasaženy tři tankery. Nejprve byl v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů katarský tanker zasažen neznámým projektilem, což způsobilo požár.

Později byl hlášen další incident, při kterém byl poblíž ománského pobřeží poškozen saúdskoarabský ropný tanker. Později odpoledne UKMTO informovala, že na klíčové trase dron zasáhl třetí plavidlo. To podle námořní služby loď pokračuje v cestě a byla jen lehce poškozena. Oběti hlášeny nejsou.

Peníze z ropy do Íránu tečou, většina obyvatel ale změnu nepocítí

Teherán a Washington se navzájem obviňují z porušování memoranda o porozumění, které podepsaly v polovině června s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Ihned po podpisu memoranda měly Spojené státy začít ukončovat námořní blokádu íránských přístavů a Írán měl zajistit bezpečnou plavbu obchodních plavidel Hormuzským průlivem, a to po dobu 60 dnů bezplatně.

V memorandu se obě strany také zavázaly k dalšímu dodržování příměří, které platí od 8. dubna. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.

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