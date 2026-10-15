Všechno je drahé, naříkají Američané. Pro některé je luxus i mleté maso

Kathryn Vaughnová se letos na podzim vrátila do práce na základní škole na venkově v západním Tennessee. Oproti předchozím rokům ji však trápí mnohem větší starosti. Šestačtyřicetiletá Američanka se snaží zajistit svou čtyřčlennou rodinu v době, kdy podle jejích slov zdražuje „úplně všechno“. Aby vyšla s penězi, pracuje hned na třech místech, píše BBC.
Vedle zaměstnání učitelky výtvarné výchovy na základní škole si přivydělává i v programu pro ohrožené děti a mladistvé. Její pětiletý syn se ho může účastnit také, což rodině pomáhá ušetřit za hlídání. Ani několik zdrojů příjmů ale nestačí.
„Dělala jsem opravdu neuvěřitelné věci, které už hraničily s šílenstvím, jen abych přežila,“ popsala svou situaci. Předváděla šperky pro místní obchod, prodává na internetových bazarech všechno, co jí doma přebývá, včetně oblečení. Přivydělává si dokonce i psaním nekrologů za zemřelé.
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Její příběh ilustruje rostoucí tlak na americké domácnosti. Podle údajů zveřejněných ve středu vzrostly spotřebitelské ceny v USA v září meziročně o 3,7 procenta. V srpnu přitom činila meziroční inflace 3,4 procenta. Výsledek navíc překonal očekávání ekonomů i analytiků z Wall Street.
Významnou roli hrají ceny energií. Růst cen pohonných hmot prodražuje každodenní život a dopadá zejména na lidi, kteří musejí dojíždět do práce autem. Vyšší výdaje za benzin se přitom přidávají k rostoucím nákladům na bydlení, potraviny, pojištění a další nezbytnosti.
Drahý benzin mění plány na bydlení
Devětatřicetiletý Punal Bhavsar doufal, že letos konečně našetří dost peněz na vlastní bydlení. Počítal s tím, že úrokové sazby klesnou a koupě domu se pro něj stane dostupnější. Rostoucí životní náklady mu však plány komplikují.
„Myslel jsem si, že úrokové sazby klesnou a pak si budu moct koupit dům. Teď už si ale nemyslím, že je to pravděpodobné,“ řekl BBC.
Největší problém pro něj představuje benzin. Bhavsar žije v Kalifornii a řídí automobil, který vyžaduje prémiové palivo. Za galon, tedy přibližně 3,8 litru, podle svých slov platí téměř šest dolarů, což odpovídá zhruba 1,58 dolaru (34,30 Kč) za litr.
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Ceny pohonných hmot mohou ovlivnit i jeho rozhodování ve volbách. V listopadu budou Američané vybírat nové složení Kongresu a ekonomická situace bude jedním z důležitých témat kampaně. Bhavsar připouští, že v jeho případě může rozhodnout jediné. „Pro mě je to jednoduché: ceny benzinu se musejí dostat pod kontrolu,“ prohlásil.
Jeho pesimistický pohled na ekonomiku potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Gallupův index ekonomické důvěry sleduje, jak Američané hodnotí současný stav hospodářství a jeho budoucí vývoj. Pohybuje se na škále od minus 100 do plus 100 bodů. V září dosáhl minus 40 bodů, zatímco v květnu klesl až na minus 45 bodů, což byla nejnižší hodnota od roku 2022.
Mleté hovězí jako luxus
Zdražování zasahuje i do jídelníčků amerických rodin. Caitlin Greenová se před sedmi lety přestěhovala do Utahu a její matka jí tehdy při zabydlování poradila jednoduchý způsob, jak ušetřit za jídlo: když bude potřebovat levné a snadné jídlo, má sáhnout po mletém hovězím mase.
Jenže i tato rada postupně přestala platit.
Greenová si pamatuje dobu, kdy libra mletého hovězího masa, tedy asi 454 gramů, stála dva dolary. Nyní za stejné množství platí osm dolarů. S manželem proto někdy volí levnější alternativy, například mleté krůtí nebo kuřecí maso.
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„Dostalo se to do bodu, kdy se z mletého hovězího stává luxus. Musíme přemýšlet, jestli si ho vůbec koupíme,“ popsala.
Za potraviny nyní domácnost utratí přibližně 400 dolarů měsíčně, zatímco dříve to bylo kolem 200 dolarů. Výdaje se tak za relativně krátkou dobu zdvojnásobily. „Chápu, že inflace je součástí ekonomiky, ale za svůj život jsem ještě nezažila, že by udeřila tak rychle. A tak výrazně,“ dodala Greenová.
Školní pomůcky za tisíce korun
S podobnými dilematy se potýká také učitelka Vaughnová z Tennessee. Když její děti na podzim nastoupily do školy, překvapil ji účet za školní potřeby pro pětiletého syna. Činil 130 dolarů, v přepočtu tedy skoro tři tisíce korun.
Rodina musí pečlivě počítat i náklady na jídlo. Vaughnová se rozhodla, že synovi bude každý den platit školní obědy, místo aby mu připravovala jídlo doma. Po propočítání výdajů dospěla k závěru, že školní stravování vyjde levněji.
Rodina navíc zrušila plánovanou podzimní cestu na Floridu, kde chtěla navštívit prarodiče. Důvodem jsou především vysoké ceny pohonných hmot, které by cestu výrazně prodražily. „Je to teď opravdu těžké. Všechno je šíleně drahé. Benzin, abych se dostala do práce, pojištění, které zdražilo, a jídlo pro dvě děti a manžela. Je toho hodně,“ shrnula Vaughnová.