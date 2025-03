Američané obracejí každý dolar. Kvůli vysokým cenám klesá zájem o chipsy

14:29

Ve Spojených státech amerických klesá zájem zákazníků o slané chipsy, sušenky či sladké pečivo. Důvodem však není snaha o zdravější životní styl, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to totiž rostoucí ceny, které spotřebitele nutí k šetření. Ukazují to výsledky nedávného amerického průzkumu.