Když Halloween, tak Skelly. Maloobchodnímu řetězci vyšla sázka na kostlivce

Realitní makléřka z Washingtonu D. C. Donny Kerrová použila Skellyho, který byl na trhu tehdy novinkou, k prodeji jednoho z domů. (6. září 2020) | foto: Profimedia.cz

Když marketingový odborník Lance Allen koncem roku 2018 přebíral strategii svátečního merchandisingu ve společnosti Home Depot, měl na zřeteli, že trh s halloweenským zbožím má v současnosti hodnotu 12 miliard dolarů (271,5 miliardy Kč). Do té doby společnost Home Depot a jí podobné prodejny prodávaly vesměs podobné verze stejných dekorací. Mimo dalšího „strašidelného“ zboží nabízely například pětimetrové pavouky s LED světly, zombie figuríny v lidské velikosti anebo nafukovací filmové postavy.

Allen, který začal svou kariéru ve firmě prodejem elektrického nářadí, ale hledal něco jiného. Se svým týmem proto začal v USA navštěvovat halloweenské strašidelné domy, noční hororové akce v Universal Studios v Los Angeles anebo halloweenské veletrhy.

V jednu chvíli mu to došlo. Na mnoha místech s halloweenskou tématikou uviděl obří plastové kostry, které se tyčily nad hlavami účastníků akcí. Byly vizuálně působivé i trochu zlověstné. Jak a kdo je vyrobil, nevěděl, ale nic podobného pro běžné spotřebitele na trhu do té doby neexistovalo. Allenovi došlo, že tuto halloweenskou díru na trhu by mohl zaplnit právě Home Depot.

„Původně jsme mluvili o deseti stopách,“ říká Allen s odkazem na první rozhovory s kolegy o ideální velikosti kostlivce. „Pak jsme si řekli, víte co, deset stop je prostě málo. Popíšeme to jako dva dvoumetrové lidi, kteří stojí nad sebou.“ Po roce a půl navrhování a testování se Allenův kostlivec, který jeho tým okamžitě nazval Skelly, dostal na pulty obchodů v létě 2020, píše agentura Bloomberg.

Kostra a její náhradní díly

O čtyři roky později se 3,5metrový kostlivec za cenu 299 dolarů (6 700 Kč) stal jedním z nejúspěšnějších produktů historie společnosti Home Depot. Na internetu se jeho první série vyprodala během pouhých několika hodin. Podle společnosti pomohl Skelly dosáhnout prodejních rekordů i každý další Halloween od svého uvedení na trh.

Home Depot tvrdí, že letos prodala čtyřikrát více kostlivců než v roce 2020, konkrétní čísla však stále odmítá zveřejnit. Právě její Skelly dal vzniknout prosperujícímu trhu s dalším prodejem halloweenských rekvizit na eBay a Craigslistu včetně těch, kteří specializují na jeho náhradní díly, tedy přesněji kosti.

„Je tak velký, až mi to připadá hloupé,“ říká Američanka Dena Cottrellová, která si v létě 2023 koupila v Home Depotu svého prvního Skellyho. V listopadu mu pořídila kamaráda z druhé ruky za 600 dolarů a letos za 199 dolarů ještě dalšího dvoumetrového kostlivce, rovněž novou nabídku Home Depotu. Než Skelly vstoupil do jejího života, nebyla zdaleka takovým fanouškem Halloweenu jako dnes. „Lidé ho prostě milují. Rozesmívá je,“ říká Američanka.

Pro společnost Home Depot bylo první pandemické léto ideální dobou pro představení Skellyho. Společensky deprivovaní Američané si tehdy oddechli od monotónní karantény pod střechami svých domů a začali se věnovat venkovním kratochvílím. Poptávka po halloweenských předmětech ten rok prudce vzrostla. Podle národní maloobchodní federace se mezi lety 2019 až 2024 očekává, že celkové výdaje USA na halloweenské dekorace vzrostou o 42 procent, z 2,6 miliardy dolarů na 3,8 miliardy dolarů.

Bez sítí ani ránu

Klíčovou roli při zvyšování Skellyho popularity samozřejmě sehrála sociální média. Video na TikToku, které v září 2020 zveřejnila tvůrkyně obsahu Emma Kentová, ukazovalo jejího tehdejšího partnera v černé košili a s očními linkami, jak vjíždí na příjezdovou cestu autem s přivázaným Skellym na střeše, údajně se vracejícím z Home Depot. „Máš ty baterie?“ ptala se Kentová manžela ve videu. Vyvolá tak zkroušenou reakci svého partnera. „Nikdy neposílejte na nákupy emo chlapíka,“ zní její popisek. Video získalo během prvních dvou dnů na síti více než 100 000 lajků. „Tahle pandemie si toho vzala až PŘÍLIŠ mnoho. Strašidelnou sezonu nám ale nikdo nevezme,“ stálo v jednom z komentářů.

Home Depot, Inc. je americká nadnárodní maloobchodní společnost zabývající se prodejem nářadí, stavebních výrobků, spotřebičů a služeb, včetně pronájmu pohonných hmot a dopravy. Home Depot je největším maloobchodním prodejcem domácích potřeb ve Spojených státech. V roce 2021 měla společnost 490 600 zaměstnanců a tržby přesahující 151 miliard dolarů.

YouTube následně zaplavily záznamy se Skellym. Video na TikToku, na kterém manželský pár stojí v šest hodin ráno frontu, aby si v místním obchodě Home Depot koupil dva z posledních kostlivců na skladě, získalo více než dva miliony lajků.

Na Instagramu vytvořila dvojice designérů propracovaný film, který zobrazuje jejich kostlivce jako romantickou dvojici, která vyráží do města na nákupy, zatímco jejich lidští majitelé jsou pryč.

Kosterní mánie v USA stále vládne. Američané totiž podle analýz nakupují sváteční dekorace dříve a nechávají je pověšené déle. Chicagská poskytovatelka hypotečních úvěrů Erica Vilellaová zveřejnila na začátku září na TikToku video, na němž jeden z jejích kostlivců drží na vodítku z oranžových světýlek na zahradě před domem jiného kostlivce. Stalo se virálním a následovníci ji zaplavili žádostmi o odkazy na nákup.

Všechno je zadarmo

Konkurenti společnosti Home Depot samozřejmě nemohli kostěný trend přehlédnout. I další obchody mají nyní vlastní řady nadrozměrných dekorací. Společnost Target Corp., která v roce 2023 začala prodávat svého 2,5metrového dýňáka Lewise, letos představila stejně velkého kostlivce jménem Bruce a bezmála dvoumetrovou dýni. „Dvanáct stop vysoká strašidla patří v poslední době k nejprodávanějším halloweenským dekoracím,“ říká šéfka marketingu společnosti Lowe’s Cos Jen Wilsonová.

V letošním roce Home Depot kromě kostlivce nabídl svým zákazníkům i takové položky, jako je 3,6 metru vysoký Smrťák, 2,1 metru dlouhý Frankenstein či sada vyměnitelných očních bulv právě pro Skellyho. Vylepšila také plast výrobku o inhibitory ultrafialového záření, které lépe odolávají teplu. A marketér Allen si nadále bere příklad ze své halloweenské příručky, aby zvýšil prodej na další svátky. Loni začal Home Depot prodávat osmimetrového Santu, letos na podzim přišel s megavelkým sobem.

Stále populárnějšího kostlivce ve svých reklamách použily značky jako Dunkin Donuts anebo Kum & Go, britská popová legenda Duran Duran zase měla dekoraci na pódiu při svých koncertech. Tyto akce spolu s příspěvky na sociálních sítích znamenají pro Home Depot jediné. Že firma téměř nepotřebuje tento výrobek propagovat. „Všechno je to pro nás zadarmo,“ uzavírá podle Bloombergu marketér firmy Lance Allen.