Poslední kovboj Zuckerberg. Začal chovat krávy, kritici v tom vidí rozmar

Miliardář ve středu zveřejnil svou fotografii, na které konzumuje středně propečený hovězí steak bez přílohy. Pochází z jeho ranče Ko’olau, 567hektarového areálu na ostrově Kauai na Havaji. Šestý nejbohatší muž světa tam chová japonský skot wagyu a Aberdeen-anguské plemeno, z nichž pochází jedno z nejdražších mas na světě. Informaci přinesl portál The Guardian.

„Každá kráva sežere ročně 2 200 až 4 500 kilogramů krmiva, takže to je spousta akrů makadamiových stromů,“ říká k nové zálibě Zuckerberg. Podle jeho slov sázet stromy a starat se o různá zvířata pomáhají také jeho dcery. „Jsme stále na začátku cesty a je zábavné ji každou sezonu vylepšovat, ze všech mých projektů je tenhle ten nejchutnější,“ podotýká Zuckerberg.

V areálu za 100 milionů dolarů, kde se podle nedávného šetření časopisu Wired bude nacházet také podzemní bunkr a další energetické projekty, se budou jeho krávy krmit právě makadamiovými ořechy a pivem. Ale právě způsob krmiva skotu je trnem v oku mnoha kritiků Zuckerbergovy nové kratochvíle.

'My most delicious project': Mark Zuckerberg turns to FARMING as tech titan buys herd of cattle for his $270M 'Bond villain' Hawaii compound where he'll produce Wagyu and Angus steaks https://t.co/iDunpOTQ6Q pic.twitter.com/WWL75zkCNK