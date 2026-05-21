Třicetiletý Američan Mali Hightower ze státu Georgia, který se živí jako řemeslník, si vyrobil unikátní, ale především hospodárný dopravní prostředek. Do porouchaného elektrického Barbie karavanu snů namontoval malý motor z tlakové myčky. Stroj startuje pomocí šňůry podobné té u sekačky na trávu a na cestě do obchodu v něm sedí se skrčenýma nohama a přilbou na hlavě. Podle svých slov mu to ale stačí.
Natankovat plnou nádrž jeho běžného auta, staršího kabrioletu Mercedes-Benz vyjde zhruba na 90 dolarů (asi 1 900 korun). To je podle něj příliš, a tak svůj růžový vůz používá vždy, když může, píše agentura Reuters
Doba nutné improvizace
Podobné hospodárné strategie se mezi řidiči objevují po celých Spojených státech. V průzkumu agentury Ipsos pro Washington Post a ABC News uvedlo 44 procent Američanů, že omezili jízdy autem.
Někteří lidé zůstávají blíže domovu, jiní přecházejí na veřejnou dopravu. Influencerka Dafne Floresová, která několikrát do roka navštíví své přátele v téměř dva tisíce kilometrů vzdáleném Los Angeles, během posledního pobytu zaparkovala na periferii a po městě se pohybovala hromadnou dopravou. Tankování její Toyoty Highlander ji dnes vyjde nejméně na 95 dolarů (přibližně dva tisíce korun), a tak omezuje své cesty a vyhýbá se pumpám u dálnic.
Nárůst zájmu o městské autobusy potvrzují i dopravci. V Bangoru v severovýchodním státě Maine vzrostl od ledna počet cestujících v MHD o 21 procent. „Přibývají hlavně lidé v časech běžného dojíždění do práce,“ uvedla Laurie Linscottová z tamního dopravního podniku.
Přednost má export, ne řidiči
Pohonné hmoty v USA zůstávají výrazně dražší než před vypuknutím konfliktu. Ačkoliv se administrativa Donalda Trumpa snaží zmírnit růst cen pohonných hmot v USA, na cenách u čerpacích stanic se to zatím výrazně nepodepisuje. Americké rafinerie i těžaři jedou prakticky na plný výkon a Spojené státy momentálně exportují nejvíce ropy v historii. Na konci minulého měsíce vyvážely přibližně 14,2 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, píše The Wall Street Journal.
Trumpova administrativa ale odmítá, že by export ropy a paliv do zahraničí omezila. Americký ministr energetiky Chris Wright před několika dny prohlásil, že budoucnost americké ekonomiky závisí právě na vývozu ropy, plynu a dalších komodit. „Nemůžeme se stát světově významným exportérem energie, pokud vývoz nyní omezíme,“ uvedl americký politik.
Kromě ropy odcházejí z amerických přístavů každý den také rekordní objemy benzinu a nafty. Data analytické společnosti Kpler ukazují, že jen z přístavů v New Yorku, Filadelfii nebo Albany se letos v dubnu vyváželo přibližně 174 tisíc barelů paliv denně, tedy desetkrát více než ve stejném období loňského roku. V květnu navíc v těchto přístavech export dále zrychlil a překročil hranici 200 tisíc barelů denně.
Volby vše ukážou
Jak americký export ropy, plynu a dalších paliv dál roste, trpělivost americkým řidičům pomalu dochází. Z rekordního vývozu totiž běžní Američané prakticky nic nemají. Spíše naopak. V Kalifornii stojí galon (3,78 l) nafty v průměru už 7,42 dolaru (zhruba 155 korun), zatímco před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě to bylo přibližně 5,10 dolaru (asi 106 korun).
Průměrná cena benzinu v USA mezitím vzrostla na 4,51 dolaru (asi 94 korun) za galon a analytici očekávají další zdražování před začátkem letní motoristické sezony během svátku Memorial Day. I proto se část expertů domnívá, že by vysoké ceny paliv mohly Trumpovi uškodit už na podzimních volbách do Kongresu, uzavírá The Wall Street Journal.