Američan kvůli drahému benzinu jezdí Barbie autíčkem, i jiní musí improvizovat

  18:00
Pohonné hmoty v USA zůstávají výrazně dražší než před vypuknutím konfliktu, proto musí někteří obyvatelé vymýšlet alternativy, jak si cenově nedostupné cesty autem nahradit. Americký export ropy, plynu a dalších paliv přitom nadále roste, z něj však běžní Američané prakticky nic nemají. Spíše naopak.
Třicetiletý Mali Hightower pózuje u toho, co sám popisuje jako vlastní vynález na úsporu paliva: růžovým elektrickým autíčkem Barbie Dream Camper na čerpací stanici v americkém státě Georgia. (18. května 2026) | foto: Reuters

Čerpací stanice v texaské Pasadeně (17. března 2026)
Třicetiletý Američan Mali Hightower ze státu Georgia, který se živí jako řemeslník, si vyrobil unikátní, ale především hospodárný dopravní prostředek. Do porouchaného elektrického Barbie karavanu snů namontoval malý motor z tlakové myčky. Stroj startuje pomocí šňůry podobné té u sekačky na trávu a na cestě do obchodu v něm sedí se skrčenýma nohama a přilbou na hlavě. Podle svých slov mu to ale stačí.

Natankovat plnou nádrž jeho běžného auta, staršího kabrioletu Mercedes-Benz vyjde zhruba na 90 dolarů (asi 1 900 korun). To je podle něj příliš, a tak svůj růžový vůz používá vždy, když může, píše agentura Reuters

Doba nutné improvizace

Podobné hospodárné strategie se mezi řidiči objevují po celých Spojených státech. V průzkumu agentury Ipsos pro Washington Post a ABC News uvedlo 44 procent Američanů, že omezili jízdy autem.

Někteří lidé zůstávají blíže domovu, jiní přecházejí na veřejnou dopravu. Influencerka Dafne Floresová, která několikrát do roka navštíví své přátele v téměř dva tisíce kilometrů vzdáleném Los Angeles, během posledního pobytu zaparkovala na periferii a po městě se pohybovala hromadnou dopravou. Tankování její Toyoty Highlander ji dnes vyjde nejméně na 95 dolarů (přibližně dva tisíce korun), a tak omezuje své cesty a vyhýbá se pumpám u dálnic.

Nárůst zájmu o městské autobusy potvrzují i dopravci. V Bangoru v severovýchodním státě Maine vzrostl od ledna počet cestujících v MHD o 21 procent. „Přibývají hlavně lidé v časech běžného dojíždění do práce,“ uvedla Laurie Linscottová z tamního dopravního podniku.

Přednost má export, ne řidiči

Pohonné hmoty v USA zůstávají výrazně dražší než před vypuknutím konfliktu. Ačkoliv se administrativa Donalda Trumpa snaží zmírnit růst cen pohonných hmot v USA, na cenách u čerpacích stanic se to zatím výrazně nepodepisuje. Americké rafinerie i těžaři jedou prakticky na plný výkon a Spojené státy momentálně exportují nejvíce ropy v historii. Na konci minulého měsíce vyvážely přibližně 14,2 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, píše The Wall Street Journal.

Trumpova administrativa ale odmítá, že by export ropy a paliv do zahraničí omezila. Americký ministr energetiky Chris Wright před několika dny prohlásil, že budoucnost americké ekonomiky závisí právě na vývozu ropy, plynu a dalších komodit. „Nemůžeme se stát světově významným exportérem energie, pokud vývoz nyní omezíme,“ uvedl americký politik.

Kromě ropy odcházejí z amerických přístavů každý den také rekordní objemy benzinu a nafty. Data analytické společnosti Kpler ukazují, že jen z přístavů v New Yorku, Filadelfii nebo Albany se letos v dubnu vyváželo přibližně 174 tisíc barelů paliv denně, tedy desetkrát více než ve stejném období loňského roku. V květnu navíc v těchto přístavech export dále zrychlil a překročil hranici 200 tisíc barelů denně.

Volby vše ukážou

Jak americký export ropy, plynu a dalších paliv dál roste, trpělivost americkým řidičům pomalu dochází. Z rekordního vývozu totiž běžní Američané prakticky nic nemají. Spíše naopak. V Kalifornii stojí galon (3,78 l) nafty v průměru už 7,42 dolaru (zhruba 155 korun), zatímco před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě to bylo přibližně 5,10 dolaru (asi 106 korun).

Průměrná cena benzinu v USA mezitím vzrostla na 4,51 dolaru (asi 94 korun) za galon a analytici očekávají další zdražování před začátkem letní motoristické sezony během svátku Memorial Day. I proto se část expertů domnívá, že by vysoké ceny paliv mohly Trumpovi uškodit už na podzimních volbách do Kongresu, uzavírá The Wall Street Journal.

