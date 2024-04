To si děláte legraci. Mobilní operátor naúčtoval Američanovi tři miliony

Američan Rene Remund se svou ženou Lindou loni v září cestoval po Švýcarsku. Před svým odjezdem navštívil jednu z floridských prodejen T-Mobilu, aby se s telefonním operátorem podělil o svůj cestovní plán. Ten ho jako zákazníka, který je u firmy třicet let, ujistil, že je vše v pořádku.

Poté muž s klidem odletěl do zámoří a o krásu švýcarské přírody se dělil s příbuznými poslanými videi a fotografiemi. Během pobytu v Evropě vyčerpal muž přibližně 9,5 gigabajtů dat. Jeho tarif však s mezinárodním roamingem nepočítal. Zprávu přinesl list New York Post.

Krátce po návratu domů Američan ve schránce nalezl účet od telefonního operátora. „Dostal jsem účet od T-Mobilu a moc mě to netrápilo, protože jsem četl 143 dolarů,“ vysvětlil. Až když šel účet zaplatit, uvědomil si, že částka obsahuje tři cifry navíc. Kvůli kontrole pak zavolal do společnosti T-Mobile.

Po chvíli, kdy čekal na lince, mu hlas oznámil, že vyúčtování je správné a on za něj nese plnou odpovědnost. „To si ze mě děláte legraci?“ reagoval Floriďan. „Co tím myslíte, že je účet v pořádku?“ ptal se. Operátor mu však odpověděl, že je to přesně částka, kterou dluží.

After T-Mobile did not respond to his letters, Rene Remund and his attorney called ABC Action News for help. Full story >> https://t.co/2XxTFNP5rN pic.twitter.com/uRonuyT9IA