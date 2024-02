Do důchodu odchází nejdéle sloužící designér Applu. Ve firmě byl třicet let

Andre nastoupil do Applu v roce 1992 spolu s Ivem. Podle zdrojů tento měsíc oznámil kolegům, že odejde do důchodu. Andre je jedním z posledních zbývajících designérů z Iveho éry, pomáhal vytvářet estetiku produktů Applu vydaných v posledních třech desetiletích, a to ještě před návratem Steva Jobse do čela firmy na konci 90. let.

Andre byl znám jako jeden z nejlepších pomocníků Iveho a pomáhal řídit tým, když loni odešel bývalý šéf Evans Hankey, Iveho nástupce. Je také jedním z největších držitelů patentů firmy Apple. „Jeho stopla v produktech Applu je nesmazatelná, vidím ho každý den v detailech,“ řekl Christopher Stringer, který kdysi v Applu s Andrem pracoval a nyní vede společnost Syng.

Z Applu koncem loňského roku odešli přední designéři Colin Burns, Shota Aoyagi a Peter Russell-Clarke. Odchod v blízké budoucnosti plánuje také několik dlouholetých designérů týmu softwarových návrhářů.

Iveho hlavní designérský tým tvořily více než deset let asi dvě desítky lidí, kolem jeho odchodu v roce 2019 ale začal odliv pracovníků. Téměř všichni vedoucí designéři, kteří byli podřízeni přímo Ivovi, odešli, mnozí z nich nastoupili do Iveho designérské firmy LoveFrom, která ještě před dvěma lety spolupracovala s Applem.

Tým designérů Applu má za úkol navrhovat vzhled zařízení a softwaru a vyvíjet nové funkce a rozhraní. K této činnosti patří i takové drobnosti, jako zvuk vyzvánění a upozornění u přístrojů iPhone. Skupina byla důležitá při vytváření dvou posledních kategorií produktů, Apple Watch a Vision Pro. Za designem hodinek stojí Ive, který se podílel také na vývoji přístrojů iMac, iPod a iPhone. Vývoj Vision Pro, což je souprava pro smíšenou realitu, začal v době jeho působení.