Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz

  6:11
V USA začal nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát dnes v noci návrhy na prodloužení neschválil. Trumpova administrativa musí omezit provoz federálních úřadů a agentur. Část federálních zaměstnanců pak úřady pošlou na nucené volno. Podle agentury AP se bude jednat o zhruba 750 000 lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Americký Senát v noci na dnešek hlasoval o dvou návrzích republikánů a demokratů, které mohly zajistit financování vládě. Ani jeden však nezískal dostatečný počet hlasů. Republikánský návrh Senát odmítl podruhé, před tím ho schválila Sněmovna reprezentantů. Text umožňoval vládu financovat do 21. listopadu. Republikáni chtějí svůj návrh předložit znovu k hlasování ještě tento týden.

Šéf demokratických senátoru Chuck Schumer vyzval republikány, aby začali jednat o kompromisu. Lídr republikánských senátorů John Thune dal místo toho najevo, že se bude snažit dostat na svou stranu „hrstku demokratických senátorů“, která by stačila k schválení republikánského návrhu.

V hlasování, které se v Senátu uskutečnilo dnes v noci, republikánský návrh podpořilo 55 senátorů - 52 z republikánské strany a tři z demokratického táboru. Thuneovi tak stačí přesvědčit pět demokratických zákonodárců, aby dosáhl svého cíle.

Republikáni a demokraté si přehazují politickou odpovědnost za vzniklou situaci. Americký prezident Donald Trump však vnímá takzvaný shutdown jako příležitost pro seškrtání opatření a programů, kterým jsou naklonění demokraté.

Naposledy se obdobná situace, kdy vláda neměla zajištěné financování, stala mezi lety 2018 a 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.

Senát USA schválil financování federální vlády do konce září

Podle agentury AP rozpočtový odbor Bílého domu krátce po výsledku hlasování v Senátu vydal výzvu úřadům, aby se začínaly řídit plány na spořádané omezení služeb.

Šéf republikánských senátorů John Thune již uvedl, že ještě tento týden Senátu dnes zamítnutý návrh znovu předloží k hlasování. Šéf demokratických senátorů Chuck Schumer vyzval republikány k jednání. „Musí si sednout a jednat s demokraty o návrhu, který mohou podpořit obě strany,“ uvedl Schumer s tím, že republikánům se už podruhé nepodařilo protlačit návrh Senátem. Thune naopak doufá, že se k republikánům přidá „hrstka demokratů“, která je nutná pro schválení návrhu. Podle něj někteří demokratičtí senátoři jsou se situací, která nastala, velmi nespokojení.

1. října 2025  6:11

