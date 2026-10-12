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Volili Trumpa, teď ho kritizují. Američtí farmáři čelí rostoucím problémům

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  17:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://www.livewaterproperties.com/

Američtí farmáři se potýkají s rostoucími náklady, které přičítají důsledkům politiky prezidenta Donalda Trumpa. Někteří obyvatelé konzervativních států, kteří tvořili jeho tradiční voličskou základnu, se tak od jeho podpory postupně odklánějí.

Pro farmářku Yvette Mannonovou to byl těžký rok. V dubnu jí totiž lesní požár zničil velkou část ranče v Nebrasce a jeho oprava vyšla na více než 300 tisíc dolarů.

„Musela jsem znovu postavit plot a sehnat seno pro krávy, protože moje pole jsou zničená, takže jsem každý den posílala traktor,“ popsala BBC Mannonová. Ceny oceli jsou ale kvůli Trumpovým clům nejvyšší za poslední roky a válka v Íránu způsobila, že nafta zdražila o 40 procent.

V srpnu pak Bílý dům oznámil, že doveze 300 tisíc tun hovězího masa ze zahraničí, aby snížil spotřebitelské ceny. V září však farmáři začínají odstavovat telata, aby je mohli prodat.

„Přišlo mi to jako zrada,“ řekla Mannonová, která Trumpa v prezidentských volbách volila. Stejně jako drtivá většina Nebrasky.

Teď však někteří své politické preference přehodnocují, čehož si všímají i Republikáni. Jak prezident, tak guvernér Nebrasky proto vydali opatření, které má zemědělcům pomoct snížit náklady na pohonné hmoty.

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Zhoršující se situaci vnímá i Jake Wolfinger z Lexingtonu v Nebrasce, který s manželkou provozuje výkrmový chov. Areál koupili v roce 2010 a dnes v něm chovají 5 500 kusů skotu.

„Všechno šlo docela dobře, prodával jsem dobytek za 240 dolarů za stolibrovou jednotku (45,36 kg pozn.red.). Teď však cena klesla na 225 dolarů. Možná se to nezdá jako velký skok, ale v součtu to pro nás znamená ztrátu stovek dolarů za kus,“ svěřil se. „Trumpa jsem volil, protože jsme potřebovali někoho s podobným duchem. Nelíbí se mi ale, jak zasáhl do trhu s hovězím masem. Do záležitostí chovatelů by se teď politici neměli vůbec plést.“

Prezidentovy kroky kritizuje také bývalý nezávislý kandidát do Senátu a farmář Jim Jenkins, který rostoucí tlak pociťuje na vlastní kůži. Trápí ho nejen rostoucí ceny nafty, hnojiv, dřeva a oceli, ale i nejistota kolem Trumpových dalších kroků.

„Když byl zvolen poprvé, doufal jsem, že se ukáže aspoň jako podnikatel a podporovatel byznysu. Myslím, že ale udělal všechno kromě tohoto,“ řekl Jenkins. Pro Trumpa nehlasoval ani jednou, mezi svými konzervativními sousedy je však výjimkou.

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Don Batie svou zemědělskou činnost ukončil loni z osobních i ekonomických důvodů. V průběhu let sledoval, jak ceny kukuřice rapidně klesají a náklady naopak stoupají. Farmu proto nakonec předal své dceři.

„Už to prostě nešlo. Věděl jsem, že je situace špatná, ale až když jsem se začal zabývat čísly, došlo mi, jak velký průšvih to je,“ vyprávěl u jídelního stolu v domě, kde vyrůstal. Batie Trumpa volil v roce 2016, o osm let později však už jeho hlas nezískal. „Zklamala mě jeho politika. Podobné pocity zaznamenávám v celém státě. Ti lidé jsou stále Republikáni, ale už ne Trumpovi příznivci.“

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