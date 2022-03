Dohoda je na dosah. USA pomůžou Evropě snížit závislost na ruském plynu

Vláda Spojených států amerických a Evropská unie jsou blízko dohodě, která by výrazně snížila závislost EU na ruských energetických zdrojích. Tvrdí to bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena, podle kterého by taková dohoda mohla být oznámena už tento pátek.