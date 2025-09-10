Nešlo o kapitulaci, stáli jsme před volbou katastrofy, řekl Šefčovič o dohodě s USA

Autor: ,
  18:25
Obchodní dohoda se Spojenými státy není kapitulací, jak tvrdí její kritici, ale je evropským rozhodnutím, které upřednostnilo předvídatelnost a stabilitu před nejistotou, eskalací a možnou obchodní válkou. Poslancům Evropského parlamentu (EP) to dnes řekl eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.
Prezident Miloš Zeman přijal na zámku v Lánech slovenského prezidentského...

Prezident Miloš Zeman přijal na zámku v Lánech slovenského prezidentského kandidáta Maroše Šefčoviče. (24. března 2019) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump si ve skotském Turnberry potřásá rukou s...
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...
Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci oznamuje...
7 fotografií

Evropa stála podle Šefčoviče před volbou mezi ekonomickou katastrofou a jednáním, jež by zajistilo ochranu evropského hospodářství. Evropská komise (EK) bude v kontextu této dohody chránit evropský sociální model i regulační autonomii, dodal slovenský eurokomisař.

Dohoda má pro Evropu podle něj čtyři výhody: předešla zavedení amerických cel na evropské zboží ve výši 30 až 50 procent, zajistila předvídatelnost pro evropské firmy trpící nejistotou a volatilitou, zajistila přístup evropského zboží na americký trh za konkurenceschopných podmínek vůči jiným zemím, a nakonec je také příležitostí pro lepší obchodní vztahy s USA.

USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič

Evropská komise musí zajistit, aby Spojené státy splnily své závazky vyplývající z dohody, a zároveň s nimi jedná o rozšíření sektorů, které budou od 15procentních cel osvobozeny, uvedl Šefčovič. Výjimky se podle něj už týkají letadel a souvisejících dílů, generických farmaceutických výrobků či některých zemědělských produktů a produktů chemického průmyslu.

Spojené státy podle Šefčoviče v pondělí potvrdily snížení dovozních cel na automobily a autodíly z 27,5 procenta na 15 procent, a to retroaktivně k 1. srpnu, což znamená úsporu na clech 500 milionů eur měsíčně.

Europoslankyně Klára Dostálová (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu v úterý uvedla, že je ráda, že Evropa zachovala chladnou hlavu a nevyvolala obchodní válku. Dodala ale, že slib předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové „odebírat takové množství energií“ ze Spojených států byl pro ni zarážející. Von der Leyenová podle ní slíbila „něco za někoho“, neboť nelze podnikatelský sektor k nákupům zavazovat.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co je v dohodě o clech a obchodu mezi Spojenými státy a EU

V současné komplikované geopolitické situaci je velmi nutné takové dohody mít, uvedla v úterý Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Přestože jednání nadále pokračují, je přesvědčena o tom, že s kolegy návrh podpoří.

Obchodní dohodu s USA dnes ráno ve svém projevu v europarlamentu obhajovala i von der Leyenová, podle níž je nejlepší možnou dohodou. V následných projevech šéfů frakcí však byla dohoda častým předmětem kritiky.

EU se v rámci dohody mimo jiné zavázala i k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), ropy a produktů jaderné energie v hodnotě 750 miliard dolarů (15,8 bilionu Kč) do roku 2028. Evropské podniky by pak měly do roku 2028 investovat 600 miliard dolarů do strategických sektorů v USA.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14,  aktualizováno  18:42

Nešlo o kapitulaci, stáli jsme před volbou katastrofy, řekl Šefčovič o dohodě s USA

Obchodní dohoda se Spojenými státy není kapitulací, jak tvrdí její kritici, ale je evropským rozhodnutím, které upřednostnilo předvídatelnost a stabilitu před nejistotou, eskalací a možnou obchodní...

10. září 2025  18:25

Starbucks slaví výročí pod novým vedením. Změny cítí baristé i zákazníci

Starbucks jmenoval Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou představenstva v září loňského roku. Ačkoliv se pod jeho vedením firma snaží o změny, včetně zvýšení tržeb, ne vše se mu daří....

10. září 2025

Do zvyšování kapacity elektrizační soustavy půjde 15 miliard, potvrdili ministři

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr životního prostředí Petr Hladík představili nový program podpory zvyšování kapacity elektrizační soustavy ve výši 15 miliard korun. Jedná se o první...

10. září 2025  16:17

RSBC není schopná splácet všechny závazky, zahajuje restrukturalizaci

Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a...

10. září 2025  15:35

Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor Česka, firma získala zakázku ŘLP

Advertorial

Společnost Eldis Pardubice získala významnou zakázku od Řízení letového provozu ČR. Dodá kombinované radary s radomy na stanoviště v Brdech a na Vysočině. Hodnota kontraktu činí 10,5 mil. eur (258...

10. září 2025

Dům, v němž našli mrtvou Marilyn Monroe, se bourat nebude. Rozhodl tak soud

Vrchní soud v Kalifornii zamítl žádost majitelů o zbourání haciendy v Los Angeles ve španělském stylu, ve které herečka Marilyn Monroe strávila poslední měsíce svého života a kde ji v roce 1962...

10. září 2025  13:47

Americké značky mají v Německu potíže. Coca-Cola tvrdí, že je Made in Germany

Ještě donedávna platilo, že němečtí spotřebitelé americké výrobky bezvýhradně milovali. Situace se ale mění a řada zámořských společností se svůj původ snaží čím dál více maskovat. Příkladem je i...

10. září 2025  10:37

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:15

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Praze a v okolí se pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku

Premium

Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...

10. září 2025

Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Američtí ropní magnáti během posledních prezidentských voleb v USA nalili desítky milionů dolarů do Trumpovy volební kampaně doufajíce, že v případě jeho vítězství se investice zúročí a prezident...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.