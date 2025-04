Prodejte svou Teslu. Takové heslo ale naráží na problematickou realitu. Kdo by si ji teď chtěl koupit? Pro čtyřiadevadesát procent Němců je teď takový nákup za hranou slušnosti. | foto: Profimedia.cz

Prodejce vozů značky Honda a Mazda Ken Harvey se v severní Kalifornii již několik měsíců věnuje vedlejší činnosti – prodeji ojetých vozů značky Tesla. Několikrát do měsíce jich vydraží několik na místní automobilové aukci, obratem je nabídne k prodeji často za překvapivě příznivé ceny.

Pomáhá mu k tomu federální daňová úleva ve výši 4 000 dolarů, kterou zákazníci získají při nákupu ojetého elektromobilu v ceně do 25 000 dolarů. Někteří lidé, kteří mají nárok na státní pobídky, podle něj nakonec získají ojetý Model 3 za cenu výrazně nižší než 20 000 dolarů, což je méně než polovina ceny nového vozu, píše deník The New York Times.

„Za poslední týden jsme prodali tři auta, od začátku roku možná dvacet,“ říká Harvey, jehož rodina vlastní čtyři prodejny Hondy a dvě franšízy Mazdy v okrese Alameda na předměstí San Franciska. Je to stejné místo, kde má shodou okolností Tesla svůj závod na výrobu automobilů. „Teď máme tři na skladě a dva vozy jsou na cestě,“ říká úspěšný prodejce. Podle něj nezůstanou „na krámě“ déle než pár dní.

Bod zlomu

Obchod s ojetými vozy značky se rozvíjel už roky předtím, než se pánové Musk a Trump sblížili, ale jejich přátelství ho ještě více rozproudilo. Po prudkém nárůstu během pandemie se růst prodeje nových elektromobilů v posledních několika letech v USA zpomalil. To způsobilo, že Tesla, přední prodejce těchto vozů, snížila ceny, čímž stlačila hodnotu ojetých modelů.

Jedním z Američanů, který se své tesly zbavil, byl Jerome Winegarden z města Ann Arbor v Michiganu. Se svým vozem Model 3 se rozloučil, přestože s ním najel pouhých 35 000 km. Minulý měsíc auto vyměnil za elektrický pick-up Ford F-150 Lightning. Vůz prodal za pouhých 18 000 dolarů, což je výrazně méně než původní prodejní cena kolem 40 000 dolarů.

„Elon Musk a to, co dělá, mě prostě začalo čím dál víc znepokojovat a nacistický pozdrav byl pro mě zlomovým bodem,“ říká 54letý lékař. Ta symbolika pro něj byla prostě příliš. „Cítil jsem stud už jen za to, že jsem řídil auto,“ říká.

V uplynulých týdnech lidé protestovali u autosalonů Tesla a v některých případech vozidla této značky, nabíjecí stanice či budovy zapálili nebo poničili. Skupina nazvaná Tesla Takedown vyzývá majitele vozů této značky, aby prodali svá auta, a investory, aby se zbavili akcií Tesly. Za poslední měsíc skupina zorganizovala desítky protestů v showroomech Tesla a na dalších místech ve Spojených státech, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Musk značce škodí

Automobiloví analytici se domnívají, že Muskovy politické aktivity hrají roli v prodejních trendech společnosti Tesla ve Spojených státech, ale přesný dopad je těžké určit. Částečně proto, že značka své prodeje v USA neoznamuje. Celkové prodeje v Evropě jsou snáze sestavitelné, neboť údaje o registracích nových automobilů zveřejňují vládní agentury každý měsíc.

Je zřejmé, že počet ojetých vozů Tesla na prodej ve Spojených státech roste. Koncem března stránky AutoTrader.com nabízely přibližně 11 700 ojetých vozů Tesla na prodej od prodejců či soukromých vlastníků. To bylo více než přibližně 8 000 na začátku roku.

Stephanie Valdez Streatyová ze společnosti Cox Automotive, která vlastní portál AutoTrader.com a aukční společnost Manheim, poznamenává, že prodeje společnosti Tesla v roce 2020 výrazně vzrostly poté, co automobilka představila Model Y. A právě tyto vyšší prodeje mohou být důvodem, proč se nyní prodává a vyměňuje více ojetých vozidel.

Domnívá, že Muskova politika značku poškozuje. „Zatím nemáme dostatek údajů, abychom mohli přesně určit, jaký je dopad,“ říká. Také Enzo Costa, ředitel prodeje rodinné společnosti Patrick Dealer Group, která má v oblasti Chicaga osm dealerství, říká, že mnoho zákazníků tesly vyměnilo.

Na rozdíl od prodejce Harveyho dealer Costa obvykle posílá získaná ojetá auta do velkoobchodních aukcí, místo aby je prodával jednotlivcům. Je to hlavně proto, že ceny vozů byly velmi rozkolísané. Za poslední měsíc zaznamenal pokles hodnoty ojetých vozů o 10 až 15 procent. „Trh s se mění tak často, že nehodlám riskovat,“ řekl. „Posílám je do aukce, abych z nich dostal nejvyšší hodnotu, než začnou ceny opravdu klesat,“ říká.

Prodejce Harvey uvedl, že v Kalifornii je poptávka po cenově dostupných vozech solidní i navzdory Muskovým politickým snahám. Vozy nadále oslovují mnoho zákazníků, kteří si nemohou dovolit nové elektromobily, ale chtějí si je koupit, aby se vyhnuli vysokým cenám benzinu.

„Vidíme hodně řidičů, kteří by si za normálních okolností teslu nekoupili,“ říká. „Přinejmenším prozatím se to stalo velkou příležitostí pro naše prodejce i zákazníky,“ uzavírá podle The New York Times.