Referendum na náraznících. Američan prorazil s antimuskovskými samolepkami

Byl poslední říjnový týden, americké prezidentské volby se rychle blížily. Matthewoví Hillerovi se v byznysu dařilo. Jeho obchod se samolepkami na platformě Etsy s názvem Mad Puffer Stickers přijímal stovky objednávek denně. Podnikatel se právě chystal odjet na dovolenou do Evropy a doufal, že během jeho nepřítomnosti Elon Musk neudělá nic obzvlášť šíleného.

Důvod k obavám byl nasnadě. Když totiž Musk způsobí nějaký rozruch, musí obchodník vyřizovat zvýšený počet objednávek pro svůj internetový byznys. Nejoblíbenější z položek, které momentálně prodává, jsou samolepky na nárazník s nápisem: „Tohle jsem si koupil, než jsem zjistil, že Elon je blázen“.

Musk v předvolební době často navštěvoval mítinky na podporu Donalda Trumpa a poté neúnavně zveřejňoval příspěvky na své síti X. Hiller tak pochyboval, že by se obchod zpomalil. Netušil však, že s Trumpovým vítězstvím a nástupem Muska na pozici jeho blízkého spojence bude situace s jeho samolepkami ještě mnohem hektičtější.

Teslu si nekoupím

Podle federálních dokumentů utratil Elon Musk za volby v roce 2024 více než 250 milionů dolarů (5,6 miliardy Kč). Krátce po nich okamžitě nastoupil jako klíčová součást Trumpova výkonného týmu.

Málokterý manažer firmy je však tak úzce spojen se svými produkty jako právě on, a tak jeho politický vzestup vedl k mnoha oslavám mezi majiteli Tesly podporujícími právě Trumpa. Ale také k velkému zděšení mezi těmi, kteří s tímto krokem nesouhlasili nebo které Musk prostě omrzel. Řešením pro mnoho majitelů tesel na obou stranách tohoto spektra americké veřejnosti bylo nalepit na své auto samolepku, aby tím dali najevo, co si o Muskovi myslí.

Zpočátku Hiller prodával pouze obyčejné vtipné samolepky. Uvažoval dokonce o koupi tesly, ale na začátku roku 2023, několik měsíců poté, co Musk dokončil převzetí Twitteru, se mu odcizilo vše, co podnikatel zosobňoval.

„Řekl jsem si, že si teslu v žádném případě nekoupím, nechci tomu chlapovi dát ani cent,“ vzpomíná Američan na prvotní podnikatelský nápad. Pak mu došlo, že takových lidí, jako je on sám, kteří se prostě stydí za to, že už teslu mají, ale vadí jim, co Musk reprezentuje, musí být víc. „Nechtějí podporovat nic z toho, co tenhle chlápek představuje,“ říká Hiller.

Tehdy do své nabídky přidal novou samolepku ve znění: „Koupil jsem si to, než jsem věděl, že je Elon blázen“. Jeho cílem bylo přilákat levicově orientované majitele vozů Tesla. Zpočátku prodával pět až deset těchto samolepek denně, ale jak se Musk stále otevřeněji vyjadřoval na podporu Trumpa, začalo přibývat objednávek. Hiller uvedl, že do současné chvíle prodal asi 18 000 samolepek ve třiceti zemích. „Stal se z toho docela dobrý vedlejší byznys,“ říká podnikatel.

Sám Hiller si však uvědomil, že Musk má mezi majiteli tesel také spoustu příznivců. Proto do svého samolepkového portfolia přidal i několik promuskovských samolepek včetně jedné, na které stálo: „Koupil jsem si to, protože jsem věděl, že Elon je úžasný.“ Mezi zákazníky této samolepky byl i Američan Sean Ziese, který provozuje strojírenskou dílnu ve východní Oklahomě.

„Vždycky jsem byl proti elektromobilům, protože ropný průmysl je to, co dává mé rodině obživu,“ říká Američan. Když během národního republikánského sjezdu Trump řekl, že Musk začne podporovat konzervativce, řekl své ženě, že pokud Trump začne podporovat konzervativce a svobodu slova, začne sám podporovat Muska, i když nenávidí elektromobily. „A tak jsem si koupil první cybertruck a přidal na něj nálepku o úžasném Elonovi. Stalo se z něj moje oblíbené auto,“ říká.

Kindle není Tesla

Pro Teslu je poměrně unikátní, že koupě jejích produktů někteří považují za přímou podporu šéfa společnosti. Přitom nákup Kindlu od Amazonu nemusí nutně znamenat, že jste fanouškem Jeffa Bezose. Ještě před necelými deseti lety neznamenalo být majitelem tesly nutně ani tak podporu Muska, jako spíše zájem o elektromobily, slušný disponibilní příjem a zájem o klimatické změny.

Není možné zjistit celkový dopad Muskových politických sdělení na to, jak jeho auta vnímají jejich majitelé. Ale jeho prudký obrat doprava se uvádí jako potenciální faktor propadu prodejů značky na začátku tohoto roku. Hlasitá skupina majitelů tesel, podobně jako zákazníci Hillera, začala mít o těchto vozech pochybnosti. Až nálepky na nárazníku jejich aut namířené proti Muskovi jim umožňují vytvořit si odstup od šéfa společnosti, aniž by svůj vůz prodali.

Kultura nárazníkových samolepek Samolepky na náraznících jsou všudypřítomnou součástí americké kultury. Majitelé vozů jimi vyjadřují své politické názory, inspirativní nebo filozofické myšlenky, které jim mohou, ale nemusí být příjemné vyslovit nahlas. První vzkazy tohoto typu se objevily na kočárech tažených koňmi ještě před příchodem automobilů. První papírové cedule, které se připevňovaly namočením a umístěním do oken automobilu, přišly ve 40. letech 20. století. O vytvoření prvních samolepicích nálepek, které bylo možné připevnit na nárazníky, se zasloužil až sítotiskař z Kansas City jménem Forest Gil. V 50. letech se samolepky na náraznících používaly k propagaci turistických atrakcí a přímo přispěly k rozmachu popularity takových míst. Svého vrcholu dosáhly v souvislosti s prezidentskou kampaní Dwighta D. Eisenhowera v roce 1952. Tehdy se z na milionech nárazníků aut objevil nápis „I Like Ike“. Kampaň vydláždila cestu pro vyjádření politické i jiné příslušnosti jako součásti každodenního zážitku z jízdy. „Moje kočka je chytřejší než Joe Biden“, hlásá samolepka na jednom z aut v Amherstu ve státě New Hampshire. (7. srpna 2023)

Brian Esola je právní asistent a realitní makléř, který žije v Bronxu. Sám se označuje za nezávislého Američana s levicovým pohledem na svět. V dubnu si koupil teslu, ale také on se začal cítit nesvůj kvůli spojení vozu s Muskem. „Oceňuji, co dělá ve svých obchodních aktivitách, ale z osobního hlediska a z jeho slov, vlastností a činů ho prostě nemohu podpořit,“ říká. Proto si koupil samolepku s nápisem: „Anti Elon Tesla Club“.

Američanka Morgan Amesová a je profesorka datových věd na kalifornské univerzitě v Berkeley. Ona si svou první teslu koupila v roce 2013. O čtyři roky později, poté, kdy se jí narodilo druhé dítě, si koupila další, aby se do ní vešla její rozrůstající se rodina.

„Už v roce 2017 nám vadily některé názory, které Elon Musk hlásal ve svých komentářích,“ říká Amesová. Poté, co se spojení Muska s Trumpem stalo nepřehlédnutelným, nechala si na svou teslu nalepit samolepku s nápisem „Drž hubu, Elone Musku“.

Ona, stejně jako další Američané, které Musk zklamal, jsou nyní vzhledem k dalším podnikatelovým aktivitám jistější, že se rozhodli správně. „Je to opravdu skvělý zážitek,“ říká o jízdě svým cybertruckem s Elonovou samolepkou na nárazníku. „Nikdy by se to ale nestalo, kdyby Elon nekoupil X, uzavírá Američanka podle The New York Times.