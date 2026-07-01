Mimořádné opatření vydalo v úterý americké ministerstvo energetiky. Umožňuje elektrárnám v oblasti provozované společností PJM Interconnection, jež zásobuje elektřinou přibližně 67 milionů obyvatel ve 13 státech, vyrábět na maximální výkon a dočasně překročit některé environmentální limity, sdělila agentura Bloomberg.
Druhé rozhodnutí ministerstva energetiky zároveň povoluje využití záložních generátorů jako krajního řešení, uvedla společnost PJM. Obě mimořádná opatření budou platit do 3. července do 23:59 newyorského času.
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„V současnosti jsou v USA k dispozici desítky gigawattů záložních výrobních kapacit, které dosud zůstávaly z velké části nevyužité. Nasazení těchto záložních zdrojů může zabránit výpadkům dodávek elektřiny, kterým lze předejít, a tím zachránit životy a snížit náklady pro americké občany,“ uvedl podle webu Electric Choice ministr energetiky Chris Wright
Společnost PJM o vydání těchto opatření požádala s tím, že kvůli předpovědi teplot přesahujících 38 °C hrozí rekordní spotřeba elektřiny. Dosavadní maximum je z letní vlny veder roku 2006, tehdy poptávka ve špičce dosáhla 165 563 MW. Podle dosavadních prognóz může tento rekord padnout ve středu 2. července.
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Podle meteorologů se tropické teploty přesahující 38 °C rozšíří od Washingtonu až po Boston, americká Národní meteorologická služba vydala mnohé výstrahy před extrémními vedry pro více než dvě desítky států.
Letošní léto je pro americkou elektroenergetickou soustavu mimořádně náročné i kvůli prudce rostoucí spotřebě elektřiny v datových centrech. Už minulý měsíc ministerstvo energetiky vydalo mimořádné opatření, které umožnilo nasazení záložních zdrojů energie v síti PJM s cílem snížit riziko výpadků dodávek elektřiny, uzavírá Bloomberg.