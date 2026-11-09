Pokud se nově zvoleným vládním zmocněncům sliby splnit nepodaří, mohou o svůj mandát jednoduše přijít.
Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit
OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města
V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...
Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší
Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...
Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině
Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i rodiče. Vědí, že znalost...
Obyvatelům Johannesburgu dochází trpělivost. Dlouhé dny zůstávají bez vody
Jihoafrický Johannesburg čelí vážné vodní krizi. Kvůli zastaralému potrubí se ztrácí přibližně polovina čerpané vody a některé domácnosti zůstávají bez dodávek i několik týdnů. Bohatší obyvatelé si...
Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva
Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr. Nákup nafty z Ruska nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil americký prezident Donald Trump...
Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit
Listopadové volby ve Spojených státech ovládla Demokratická strana. Slibuje především přísnější pravidla pro datová centra, dostupnou zdravotní péči a snížení inflace. Voliči dali jasně najevo, že...
SKIMS sklízí kritiku s adventním kalendářem za 150 dolarů. Uvnitř jsou jen cetky
Značka luxusního prádla, za kterou stojí americká podnikatelka Kim Kardashianová, se ocitla v centru nebývalé kontroverze. Uvedla na trh adventní kalendář, za který si účtuje 150 dolarů. Netrpěliví...
Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí
Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...
Nvidia vyšetřuje šéfa. Přiznal nevěru, jeho partnerku podezírají ze špionáže pro Čínu
Americký výrobce čipů Nvidia zahájil interní vyšetřování svého generálního ředitele Jensena Huanga. Důvodem jsou informace o jeho blízkém vztahu s čínskou podnikatelkou Alicí Huangovou, kterou...
Jaký je rozdíl mezi trvanlivým a čerstvým mlékem? Odborník boří mýty o kvalitě
Je trvanlivé mléko výživově horší než čerstvé a znamená vyšší cena také lepší kvalitu? Rozdíl spočívá především v tepelném ošetření a chuti, množství bílkovin a tuku při totožné tučnosti zůstává...
Auto je pro stavaře a architekta zásadní pomocník, říká šéf společnosti CASUA
Česká architektonická a projekční kancelář CASUA má dlouhodobou tradici a dnes téměř sto zaměstnanců. Ve své firemní flotile však má pouze osm automobilů, což ukazuje, že se firma snaží dopravní...
Brambor je méně, ceny rostou. Pěstitelům ale loňské ztráty nesmažou
Loňská obrovská úroda brambor přidělala kvůli propadu cen zemědělcům vrásky. Letos se situace obrátila, ale podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka ne moc k lepšímu
Ropná krize zasáhla české firmy. Kdo může, zdražuje, zemědělci jsou na dně
Více než 80 procent tuzemských podniků pociťuje přímé dopady ropné krize a drahých energií. Velká část z nich přitom zvýšené náklady nedokáže promítnout do cen a absorbuje je v propadu vlastních...
Nová regulace nikotinu nesmí nahrát pašerákům, varují firmy z oboru
Evropská komise má do konce roku představit novou podobu pravidel pro tabákové a nikotinové výrobky. Předsedkyni Ursule von der Leyenové v úterý přišel dopis, který podepsalo celkem 201 organizací z...
Britské firmy mění pravidla náboru mladých. Bez znalosti AI hrozí nezaměstnanost
Umělá inteligence zásadně mění britský trh práce a komplikuje mladým lidem vstup do zaměstnání. Zatímco počet juniorských pozic prudce klesá, poptávka po uchazečích se znalostmi AI rychle roste....
Rusko hledá peníze do rozpočtu. Zvyšuje cla na alkohol z nepřátelských států
Rusové si za zahraniční whisky, rum nebo gin zřejmě brzy připlatí. Tamní vláda totiž výrazně zvýšila dovozní cla na alkohol ze zemí, které považuje za nepřátelské. Změna se týká i nápojů dovážených z...
Bavlna rodinu nezachrání. Zákaz opia připravil afghánské farmáře o příjmy
Afghánští farmáři čelí existenční krizi. Vládnoucí hnutí Tálibán před čtyřmi lety zakázalo pěstování máku, jenže obilí nebo bavlna mají mnohem nižší výnosnost. Zemědělci tak zápasí s prudkým propadem...