KOMENTÁŘ: Na dveře klepe obří inflace. A bát by se měla i česká vláda

14:00

V Americe probíhá obří záchrana ekonomiky na dluh. Do toho všude zdražuje ropa i potraviny. Svět se opět začíná bát něčeho, na co už takřka zapomněl: obří inflace. A strach by měla mít i česká vláda, píše ve svém komentáři člen Národní ekonomické rady Lukáš Kovanda.