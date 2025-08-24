Nejistota Made in USA. Poptávka po krabicích klesla nejníže od roku 2015

Potíže amerického maloobchodu a celé ekonomiky naznačují i prodeje vlnité lepenky, tedy materiálu používaného k výrobě krabic. Firmy vyčkávají, jak se americká celní politika odrazí do nákladů a celkové poptávky po jejich zboží. I proto dodávky kartonových krabic klesly na nejnižší úroveň od roku 2015.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Panic Inc.

Kartonové krabice se používají téměř ve všech sektorech ekonomiky. Ve skladech, obchodech, průmyslu i v běžných domácnostech. I proto se prodeje kartonových krabic mezi odborníky považují za jeden z možných indikátorů hospodářského vývoje, píše agentura Bloomberg.

Americká společnost International Paper oznámila snížení denního počtu prodaných krabic o 5 procent. Podobně je to i s irskou společností Smurfit Westrock, která na americkém trhu vykázala propad ve výši 4,5 procenta. Skupina Fibre Box Association ve druhém letošním čtvrtletí vykázala dokonce nejnižší prodeje od roku 2015.

Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší

Ekonomové říkají, že poptávka po kartonových krabicích je sice sezonní, současné trendy ale mezi řadou z nich vyvolávají nervozitu. Zároveň ale dodávají, že až srpnová data potvrdí, zda po slabším druhém kvartálu jde opravdu o trvalejší trend.

Očekávané zlepšení se nedostavilo

V červnu nastalo mírné oživení, mnozí ale čekali ještě výraznější zlepšení. „Čekáme, že se poptávka vrátí zpět na původní úroveň, ale zatím se tak neděje,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Adam Josephson.

Trump se mýlí. Břemeno cel zahraniční firmy téměř nenesou, ukazuje analýza

Když se lidé začnou uskromňovat, dřív nebo později to totiž pocítí všichni. Od výrobců přes dopravce až po obchodníky. „Trh je nepříznivě ovlivněn aktuálních náladou amerických spotřebitelů,“ řekla šéfka UPS Carol Toméová.

Nejistota v USA je stále obrovská

Podle expertů současná situace souzní zejména s celní politikou prezidenta Trumpa. Firmy nevědí, jaká cla nakonec budou vlastně platit, a proto se již několik měsíců zdráhají obalové materiály objednávat.

I kvůli růstu cel totiž mnohé společnosti v USA začaly z důvodu snahy o úsporu nákladů propouštět. Pozitivní není ani postupný růst inflace. Poslední červencová data navázala na červen a momentální meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA dosahuje na 2,7 procenta.

Řada firem ale stále doufá, že hlavně dlouhodobě by Trumpův přístup mohl vést k alespoň částečnému návratu výroby zpět do USA, k čemuž se může pojit i větší poptávka také po kartonových krabicích.

Proč EU ekonomicky prohrála se Spojenými státy? Série drahých rozhodnutí

Přitom třeba za koronavirové pandemie byla situace na trhu úplně odlišná. Papírny ve Spojených státech jely naplno a poptávka po krabicích byla obrovská. V současné době naopak zvlášť starší americké provozy zavírají, a to hlavně v menších městech. Konkrétně v oblastech, kde papírny patřily k nejvýznamnějším zaměstnavatelům, uzavírá Bloomberg.

