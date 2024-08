Propad burz v Evropě i Asii. Sráží je chmurné vyhlídky americké ekonomiky

Nejprve vyšla statistika od Institutu pro řízení dodávek o červencovém poklesu výrobní aktivity na osmiměsíční minimum. Už v reakci na tuto zprávu začaly americké akcie ztrácet a v pátek pak vše završily nepříznivé informace o trhu práce.

Americká ekonomika v červenci vytvořila zhruba 114 000 nových pracovních míst, což je méně, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti naopak překvapivě vzrostla na 4,3 procenta z červnových 4,1 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od října 2021.

„Překvapivá byla reakce akciového trhu, když burzy v pátek rozšířily ztráty. Doposud platilo, že akcie s ohledem na slabší trh práce nebo jiná makrodata posilovaly, jelikož takové reporty přibližovaly šance na brzké zahájení cyklu snižování sazeb. Aktuální chování akciových investorů však ukazuje, že mezi nimi začínají převažovat obavy z recese,“ říká portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Investoři se obávají, že ekonomika USA zpomaluje rychleji, než se předpokládalo, a Fed pochybil, když ponechal sazby na stejné úrovni. Ekonomové nyní předpokládají, že centrální banka bude svou liknavost dohánět razantnějším snižováním sazeb ve zbytku roku.

„Takto vypadá strach o růst. Trh si nyní uvědomuje, že ekonomika skutečně zpomaluje,“ uvedl analytik Wasif Latif ze společnosti Sarmaya Partners.

Podle Pfeilera nyní investoři věří, že do konce roku by mohl Fed snížit úroky až pětkrát. „Rétorika Fedu a slabší makrodata tak přidaly dodatečné téměř dvojí snížení do konce roku. Investoři také se 76% pravděpodobností věří, že by Fed mohl v září snížit úroky o půl procentního bodu,“ dodává Pfeiler.

V atmosféře obav a výprodejů, které začaly už v pátek a pokračují v pondělí, pak i drobné střípky přispívají k posílení paniky. Jako důkaz toho, že jsou ekonomické problémy skutečně na obzoru tak mnohým posloužila o oznámení, že investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffeta prodala téměř polovinu svého podílu ve společnosti Apple za 75,5 miliardy dolarů.

„Rozhodnutí Warren Buffetta snížit svůj podíl v Applu celkové náladě rozhodně nepřispělo,“ řekl Bloombergu analytik společnosti Interactive Brokers Steve Sosnick.