Šestašedesátiletý Michael Montgomery z Michiganu si ještě donedávna kontroloval stav svého penzijního účtu každý týden. V poslední době se nechce stresovat, a tak svůj účet neotevírá, což mu pomáhá žít klidněji.

Říká, že společně s manželkou po prezidentských volbách upravili své portfolio a přesunuli více peněz do dluhopisů. Není si jistý, co více může udělat, když rozhodnutí Washingtonu mohou ovlivnit celou světovou ekonomiku.

„Doufám, že nepřijdu o všechny své důchodové úspory,“ uvedl pro agenturu AP. „Ale kam jinam ty peníze dát, aby je tito lidé nemohli rozházet? Do matrace. To je asi tak všechno,“ doplnil.

Jednasedmdesátiletá Jeanne Oats Estridgeová uvedla, že hodnota jejího investičního účtu klesla o více než 40 000 dolarů (879 tisíc korun) proti předchozímu stavu. Zmínila také, že již volala svému finančnímu poradci s nápadem investované peníze vybrat. Ten jí takový krok ale nedoporučil.

Rozčilil jí také výrok Donalda Trumpa, který nedávno prohlásil, že je skvělý čas na nákupy. „A kde jako mám na ty nákupy vzít? V šuplíku se spodním prádlem?“ ptala se.

Ztráty už nemusí být jen na papíře

Podle Tj Binkowského, který vede společnost Narrow Road Financial Planning v Tennessee, si někteří klienti stále kontrolují účty a pociťují emoční napětí spojené se starostmi o své peníze.

Pokles trhu podle něj zasáhne staršího investora mnohem jinak. „Když jste v důchodu, ztráty na papíře už nejsou jen na papíře,“ zmínil Binkowski. „Každý měsíc, kdy si peníze vybíráte, se ztráty stávají skutečností,“ doplnil.

Američané měli na konci roku 2024 naspořeno na důchod zhruba 44 bilionů dolarů (966,9 bilionů Kč), uvedla společnost Investment Company Institute. V posledních desetiletích se jejich portfolia posunula víc směrem k akciím, a to i kvůli rozmachu penzijního plánu 401(k), který umožňuje investovat do různých typů aktiv.

Podle investiční společnosti Vanguard si průměrný investor vkládá do akcií tři čtvrtiny svých úspor. O akcie mají zájem i starší investoři. Lidé ve věku 55 až 64 let mají ve Vanguardu 64 procent v akciích, ti starší 65 let mají v akciích 49 procent.

„Čím víc to lítá nahoru a dolů, tím víc jste nervózní,“ uvedl čtyřiasedmdesátiletý Steve Turner ze státu Missouri. Dnes má podle jeho slov strach se do svého účtu přihlásit.

„Člověk doufá, že se to časem srovná, ale už na to nemáte tolik času,“ dodává Turner. „Nejste třicátník, čtyřicátník, padesátník, dokonce už ani šedesátník,“ doplnil.

Přístupy se různí

Šestaosmdesátiletý penzista Paul Duesterhaus z Illinois se letos rozhodl ze svého penzijního účtu nevybírat. Odložil koupi nového auta a omezil také návštěvy restaurací. Myslí si, že větší dopady obchodní války teprve přijdou. „Myslím, že to bude mít trvalejší dopady na všechny Američany,“ řekl.

„Potřebuji vybrat 2 000 dolarů a mezitím účet klesne o 30 000,“ uvedl dvaasedmdesátiletý Peter Rost, který loni odešel z práce do důchodu a plánoval začít využívat své penzijní úspory. Podobné propady už zažil, ale tehdy měl ještě čas počkat, než se trh vzpamatuje. „Teď jsem ale v důchodu a ty peníze z účtu prostě potřebuji,“ zmínil.

Ministr financí Scott Bessent v nedávném rozhovoru pro NBC News odmítl obavy Američanů ohledně možné blížící se recese a stavu jejich důchodových úspor. Podle jeho slov prezident Donald Trump a jeho administrativa „budují dlouhodobé ekonomické základy pro prosperitu“.

Tvrzení, že lidé blížící se důchodu mohou být zdrženliví kvůli tomu, že jejich úspory kvůli propadu na burze klesly, označil za falešný narativ. „Američané, kteří chtějí nyní odejít do důchodu, ti, kteří si celé roky spořili, se podle mě nedívají na každodenní výkyvy,“ zmínil.

Podle jeho slov většina Američanů navíc nemá všechny peníze investované jen na burze. „Lidé přemýšlejí dlouhodobě. Důvod, proč je akciový trh považován za dobrou investici, je právě to, že jde o dlouhodobou investici. Když se díváte ze dne na den, z týdne na týden, je to velmi rizikové. Ale z dlouhodobého hlediska je to dobrá investice,“ zmínil.

Prezident Donald Trump Američany nabádá, aby zachovali klidnou klidnou hlavu. Když se ho novináři tento měsíc zeptali, zda se díval na svůj penzijní účet 401(k), odvětil, že ho nekontroloval.