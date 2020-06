Městečko si tiskne vlastní dřevěné peníze, aby přežilo po epidemii

Americké městečko Tenino leží zhruba na půl cesty mezi městy Portland a Seattle a má asi dva tisíce obyvatel. Koronavirová krize jej zasáhla tvrdě – mnoho lidí je tam teď ve finančních potížích a tamní samospráva zvažovala, jak jim pomoci. Nakonec přišla s kreativním řešením – tisknout vlastní peníze.

Tamní pětadvacetidolarové bankovky však nejsou reálnou alternativní měnou v plném slova smyslu. Experti by je nejspíš postavili někam na pomezí mezi alternativní měnu a potravinových lístků. Od běžných dolarů se kromě vzhledu liší hlavně materiálem – netisknou se na papír, ale na dřevo.

„Nabízí se otázka: Co jsou vlastně peníze?“ uvedl pro CNN Jesse Kraft z Amerického numismatického spolku. Otázka je to přitom velmi důležitá. Jakýkoliv pokus o to vytvořit si na území Spojených států vlastní měnu by byl totiž nelegální. „Nemyslím si, že by za to mohl být někdo obviněn. Pokud to nepřeroste do extrémně velkých rozměrů,“ míní však Kraft.

Za dřevo jen jídlo, žádný alkohol

Lidé, kteří radnici prokáží, že jsou kvůli pandemii koronaviru ve finančních potížích, mají nárok na dřevěné dolary v hodnotě 300 dolarů. Celkem jich město vytisklo za 10 tisíc dolarů, zatím o tuto speciální dávku požádala zhruba desítka lidí.

Obyvatelé si za dřevěné peníze mohou nakoupit základní potřeby a jídlo, směnit se naopak nedají za alkohol nebo tabákové výrobky. Programu se navíc účastní pouze místní obchody.

„Dřevěné peníze v podstatě bereme úplně stejně, jako běžné peníze,“ řekl CNN manažer obchodu s potravinami ve městě Chris Hamilton. „Pěkné je na tom hlavně to, že to udržuje byznys ve městě,“ dodal. Obchodníci mohou dřevěné peníze, které jinak nejsou směnitelné za dolary, odnést na radnici, kde za ně dostanou platné bankovky.

Nápad z velké krize

Tisknout dřevěné dolary přitom není úplně nový a originální nápad. Vlastní peníze si obyvatelé Tenina v minulosti už jednou tiskli – během Velké hospodářské krize ve dvacátých letech minulého století.

Tehdejší dřevěné dolary nezaštiťovala místní samospráva, ale tamní hospodářská komora. Obyvatelé do nich tehdy mohli uložit až 25 procent svých bankovních úspor. Svou funkci přestaly plnit až ve chvíli, kdy se lidem vrátila důvěra v banky, píše CNN. V oběhu byly mezi lety 1931 a 1933, poté se staly sběratelským předmětem.

A podobný osud možná čeká i nové dřevěné dolary. Tisknou se na stejném tiskařskému lisu jako ty původní a pro sběratele tak nejspíš budou velmi atraktivní. „Jsou opravdu fascinující,“ tvrdí například Leonard Augsberger Newmanova numismatického centra Washingtonské univerzity v St. Louis.

Nápad se kromě místních podle teninské radnice líbí i v dalších amerických městech. „Lidé mimo město nás bombardují prosbami o to, aby si je mohli také koupit. Jsou ochotni za ně dát i sedminásobek ceny,“ zakončil starosta Tenina Wayne Fournier.