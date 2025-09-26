Ačkoliv se náklady na instalaci solárních panelů vlivem končících dotací v krátkodobém horizontu pravděpodobně zvýší, v tom dlouhodobém mohou převládat plusy. Celý sektor se solárními panely je totiž podle expertů již dostatečně rozvinutý a měl by se bez státní podpory snadno obejít, píše portál The Washington Post.
Nejen v odvětví obnovitelných zdrojů dotace často souvisejí s neefektivitou, skrytými poplatky i agresivní prodejními praktikami. O americkém trhu se solárními panely to podle expertů platí dvojnásobně, neboť ve srovnání s Evropou jsou nové soláry v USA pro koncové zákazníky až třikrát dražší.
Skončit mohou i nesmyslně vysoké poplatky
Nejde však o technologii, která by sama o sobě byla na americkém trhu ve srovnání s tím evropským cenově náročnější. Důvodem je spíše kategorie ostatních nákladů, která je součástí konečné ceny. Náklady související s instalací, marketingem, financováním, prodejem či byrokracií se podle odhadů amerického listu na konečné ceně podílí až 65 procenty.
Právě díky končícím dotacím by už v dalších měsících mohlo přijít změna. Dotkne se zejména poplatku za zprostředkování půjčky na pořízení fotovoltaiky, který na americkém trhu v průměru dosahuje na 25 až 40 procent z výše úvěru. To je příliš i ve srovnání s automobily, kde podobný poplatek dosahuje maximálně 3 procent.
Podobně je to také u konzultantů a obchodníků. Ti zákazníky často tlačí do nepříliš transparentních smluv. „Všechny tyto položky se momentálně schovávají do dotace,“ říká k trendům odborník Ravi Mikkelsen.
Dotace by neměly přetrvávat dlouhodobě
Americká domácnost za pořízení solárních panelů musí momentálně v průměru platit 29 tisíc dolarů, což je v přepočtu zhruba 640 tisíc korun. Návratnost investice je asi osmiletá a životnost panelů se odhaduje na 25 let.
Podle portálu The Washington Post mají dotace smysl hlavně ve chvíli, kdy se nová technologie objevuje na trhu poprvé. Pomáhá s rozjezdem a spotřebitele motivuje k jejímu pořízení. Neměly by ale přetrvávat dlouhodobě.
Přesto studie Rochester Institute of Technology Trumpovo rozhodnutí o skončení dotací přichází dříve, než mělo. Podle výzkumníků mělo být utlumování subvencí postupné a skončit mělo v roce 2032.
I proto spoluautor této studie Eric Hittinger očekává, že v USA dojde v dalších letech opravdu k výraznému poklesu poptávky po nových panelech a dojde i k růstu emisí. Počítá i s tím, že mnohé firmy v sektoru zbankrotují. Zároveň ale doplňuje, že problémy budou pouze dočasné.
Analytici společnosti Wood Mackenzie očekávají, že americký trh se solárními panely se začne zotavovat nejdříve v roce 2028. I další experti se shodují na tom, že z dlouhodobého pohledu je ukončení dotací na pořízení fotovoltaiky v USA dobrou zprávu. „Trh se přizpůsobí. Z dlouhodobého hlediska je to jen dobře,“ uzavírá pro The Washington Post Michelle Davisová ze společnosti Wood Mackenzie.