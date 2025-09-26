V USA končí dotace na solární panely. Sektoru to paradoxně pomůže, soudí odborníci

Poptávka po solárních panelech ve Spojených státech je aktuálně na svém vrcholu. Důvodem jsou štědré federální dotace na jejich pořízení. Ty však rozhodnutím prezidenta Trumpa během letošního prosince skončí. Odborníci každopádně říkají, že tato změna může paradoxně přispět k výrazně zdravějšímu vývoji celého amerického solárního odvětví.
Ačkoliv se náklady na instalaci solárních panelů vlivem končících dotací v krátkodobém horizontu pravděpodobně zvýší, v tom dlouhodobém mohou převládat plusy. Celý sektor se solárními panely je totiž podle expertů již dostatečně rozvinutý a měl by se bez státní podpory snadno obejít, píše portál The Washington Post.

Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Nejen v odvětví obnovitelných zdrojů dotace často souvisejí s neefektivitou, skrytými poplatky i agresivní prodejními praktikami. O americkém trhu se solárními panely to podle expertů platí dvojnásobně, neboť ve srovnání s Evropou jsou nové soláry v USA pro koncové zákazníky až třikrát dražší.

Skončit mohou i nesmyslně vysoké poplatky

Nejde však o technologii, která by sama o sobě byla na americkém trhu ve srovnání s tím evropským cenově náročnější. Důvodem je spíše kategorie ostatních nákladů, která je součástí konečné ceny. Náklady související s instalací, marketingem, financováním, prodejem či byrokracií se podle odhadů amerického listu na konečné ceně podílí až 65 procenty.

Právě díky končícím dotacím by už v dalších měsících mohlo přijít změna. Dotkne se zejména poplatku za zprostředkování půjčky na pořízení fotovoltaiky, který na americkém trhu v průměru dosahuje na 25 až 40 procent z výše úvěru. To je příliš i ve srovnání s automobily, kde podobný poplatek dosahuje maximálně 3 procent.

Obnovitelné zdroje v USA loni lámaly rekordy. Jejich budoucnost je teď nejistá

Podobně je to také u konzultantů a obchodníků. Ti zákazníky často tlačí do nepříliš transparentních smluv. „Všechny tyto položky se momentálně schovávají do dotace,“ říká k trendům odborník Ravi Mikkelsen.

Dotace by neměly přetrvávat dlouhodobě

Americká domácnost za pořízení solárních panelů musí momentálně v průměru platit 29 tisíc dolarů, což je v přepočtu zhruba 640 tisíc korun. Návratnost investice je asi osmiletá a životnost panelů se odhaduje na 25 let.

Podle portálu The Washington Post mají dotace smysl hlavně ve chvíli, kdy se nová technologie objevuje na trhu poprvé. Pomáhá s rozjezdem a spotřebitele motivuje k jejímu pořízení. Neměly by ale přetrvávat dlouhodobě.

Konec větrníků v USA. Trump stopl téměř hotový projekt, akcie dánské firmy padají

Přesto studie Rochester Institute of Technology Trumpovo rozhodnutí o skončení dotací přichází dříve, než mělo. Podle výzkumníků mělo být utlumování subvencí postupné a skončit mělo v roce 2032.

I proto spoluautor této studie Eric Hittinger očekává, že v USA dojde v dalších letech opravdu k výraznému poklesu poptávky po nových panelech a dojde i k růstu emisí. Počítá i s tím, že mnohé firmy v sektoru zbankrotují. Zároveň ale doplňuje, že problémy budou pouze dočasné.

Trumpovu antizelenou politiku odnesou hlavně jeho voliči, ukazuje analýza

Analytici společnosti Wood Mackenzie očekávají, že americký trh se solárními panely se začne zotavovat nejdříve v roce 2028. I další experti se shodují na tom, že z dlouhodobého pohledu je ukončení dotací na pořízení fotovoltaiky v USA dobrou zprávu. „Trh se přizpůsobí. Z dlouhodobého hlediska je to jen dobře,“ uzavírá pro The Washington Post Michelle Davisová ze společnosti Wood Mackenzie.

