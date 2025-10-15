Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily

Autor:
  15:57
V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní sazba se nyní vztahuje na stavební dříví a řezivo, pětadvacetiprocentní přirážka se týká kuchyňského a koupelnového nábytku a clo ve výši 30 procent dopadá i na dovoz dřevěného čalouněného nábytku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V praxi cla nejvíce dopadnou na kanadské pily, v peněženkách je ale pocítí i běžní Američané. Od ledna příštího roku se navíc cla mají opět zvýšit. Konkrétně na nábytek do koupelen a na skříňky do kuchyní bude už za pár týdnů dopadat dokonce padesátiprocentní clo. To velkém odnesou mimo jiné i čínské firmy, které nábytek do USA ve velkém dovážejí, píše agentura Bloomberg.

Kanada do Spojených států dlouhodobě vyváží asi polovinu dřeva, které vytěží. I proto mnoho tamních dřevařských závodu poslední měsíce omezuje provoz. Některé pily dokonce úplně zavírají a podle odhadů bude tento trend i kvůli novým americkým clům pokračovat i dál.

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Kanadští politici sice slíbili finanční podporu dřevařskému sektoru ve výši až 1,2 miliardy kanadských dolarů (asi 18 miliard korun). Ta ale pro zachování provozu ve všech podnicích nebude dostačující.

Které další země nová cla pocítí?

Ačkoliv Kanada dlouhodobě do USA dováží ze všech ekonomik nejvíce suroviny, i další země ve velkém exportují dřevěné výrobky. Nová Trumpova cla ale na jednotlivé země dopadnou různě, a to i v závislosti na tom, jaké konkrétní obchodní dohody se jim povedlo se Spojenými státy vyjednat.

Například Japonsko, Velká Británie a Evropská unie na tom nebudou tak zle. Pro Japonsko a EU bude v dřevařském odvětví platit vyjednané patnáctiprocentní clo, pro Velkou Británii dokonce desetiprocentní.

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Jiné to bude třeba v případě Číny, která obchodní dohodu s USA zatím neuzavřela. Cla se připojují k těm, které administrativa amerického prezidenta ohlásila již v minulých týdnech a měsících. Cla negativně pocítí také ty americké dřevařské firmy, které se rozhodly na území Číny přesunout svou výrobu.

Dřevo jako předmět sporu

USA dlouhodobě Kanadu obviňují z toho, že produkci dřeva za účelem snížení cen dotuje z veřejných peněz. Proto tvrdí, že díky tomu je kanadské dřevo proti tomu americkému o mnoho levnější.

Spory mezi Kanadou a Spojenými státy americkými se vedou především o poplatky, které kanadské pily platí provinciím za těžbu dřeva ve státních lesích. Spojené státy dlouhodobě tvrdí, že jsou velmi nízké a neodpovídají tržním cenám.

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Spojené státy mají k dispozici velké lesní plochy, kde těžba dřeva může probíhat. Trump navíc během svého druhého funkčního období již podepsal několik opatření, které zjednoduší povolovací procesy pro další těžbu. Administrativa amerického prezidenta navíc omezila i další regulace v této oblasti.

Na druhé straně ale ve Spojených státech momentálně chybějí pily, které by na výpadek dodávek dřeva z Kanady mohly reagovat. USA postrádají také kvalifikovanou pracovní sílu. To komplikuje mimo jiné i Trumpova přísná imigrační politika.

Agentura Bloomberg zároveň píše, že kanadské dřevo je proti tomu americkému kvalitnější. Lépe se s ním pracuje, rychleji roste a je i levnější. Proto s ním mnoho amerických firem pracuje raději než s tím domácím.

USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent, oznámil Trump

Běžní Američané tak musí počítat s vyššími cenami komodity. Zdraží stavební materiál i vybavení domácností. Zdražení navíc nebude úplně zanedbatelné, jelikož surovina stojí asi za pětinou celkových nákladů souvisejících například s výstavbou domů, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily

V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní sazba se nyní vztahuje na stavební dříví a řezivo, pětadvacetiprocentní přirážka se týká kuchyňského...

15. října 2025  15:57

Vláda schválila převod pozemků, příprava odmítané gigafactory může pokračovat

Vláda dnes schválila dlouho připravovaný převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Krok, který sjednocuje vlastnictví v celé lokalitě, má umožnit...

15. října 2025  15:54

Zásilkovna pustila DPD do svých boxů. Další partneři mohou následovat

Skupina Packeta, která provozuje Zásilkovnu, otevírá svou síť výdejních boxů i dalším dopravcům. Jako první se k této možnosti připojila společnost DPD, která nyní může doručovat své zásilky do boxů...

15. října 2025  13:28

Tesco expres nové generace. Prodejně v Turnově pomohla s výběrem produktů AI

Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je první svého druhu ve střední Evropě. S výběrem produktů, jež nabízí zákazníkům, pomáhala umělá inteligence.

15. října 2025  11:36

ChatGPT částečně ruší cenzuru. Plnoletým povolí erotický materiál

Dospělí uživatelé ChatuGPT budou mít brzy přístup k méně cenzurované verzi populárního chatbota. „Bude obsahovat i erotický materiál,“ oznámil generální ředitel OpenAI Sam Altman. Ačkoli zatím není...

15. října 2025  11:27

Pražský palác Broadway se vydražil za 878 milionů, nájemce může cenu dorovnat

Aukce paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových...

15. října 2025  10:55

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Nové emisní povolenky domácnosti příliš nepocítí, říká analýza. Ne všichni souhlasí

Systém obchodování s emisními povolenkami pro vytápění a silniční dopravu známý jako EU ETS2 má začít platit v roce 2027. Podle nejnovější analýzy společnosti PwC, kterou si nechalo vypracovat...

15. října 2025  9:55

Byrokracie firmám sebere miliony hodin, změny přicházejí jen pomalu

Premium

Snižování byrokracie či svazující regulace pro podnikatele jsou pro Evropskou komisi aktuálně předními tématy. Po Draghiho zprávě slibovala nápravu a řadu zjednodušení, legislativní návrhy, které...

15. října 2025

Najednou to jde. Drobnější stavby na železnici po letech kritiky zlevnily

Výměna pražců, kolejnic a rekonstrukce výhybek a nástupišť na trase mezi Mirošovicemi a Bečváry u Ratají nad Sázavou za 175 milionů korun. Stavební práce, které železničáři označují jako prostou...

15. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

14. října 2025

Na Temu nakupuje každý čtvrtý Evropan. Zisk tržiště vzrostl o desítky procent

Online tržišti Temu se na trhu Evropské unie nebývale daří. Zisk čínského prodejce loni meziročně vzrostl o 171 procent a dosáhl hranice 120 milionů dolarů (asi 2,6 miliard korun). Přestože...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.