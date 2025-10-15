V praxi cla nejvíce dopadnou na kanadské pily, v peněženkách je ale pocítí i běžní Američané. Od ledna příštího roku se navíc cla mají opět zvýšit. Konkrétně na nábytek do koupelen a na skříňky do kuchyní bude už za pár týdnů dopadat dokonce padesátiprocentní clo. To velkém odnesou mimo jiné i čínské firmy, které nábytek do USA ve velkém dovážejí, píše agentura Bloomberg.
Kanada do Spojených států dlouhodobě vyváží asi polovinu dřeva, které vytěží. I proto mnoho tamních dřevařských závodu poslední měsíce omezuje provoz. Některé pily dokonce úplně zavírají a podle odhadů bude tento trend i kvůli novým americkým clům pokračovat i dál.
Kanadští politici sice slíbili finanční podporu dřevařskému sektoru ve výši až 1,2 miliardy kanadských dolarů (asi 18 miliard korun). Ta ale pro zachování provozu ve všech podnicích nebude dostačující.
Které další země nová cla pocítí?
Ačkoliv Kanada dlouhodobě do USA dováží ze všech ekonomik nejvíce suroviny, i další země ve velkém exportují dřevěné výrobky. Nová Trumpova cla ale na jednotlivé země dopadnou různě, a to i v závislosti na tom, jaké konkrétní obchodní dohody se jim povedlo se Spojenými státy vyjednat.
Například Japonsko, Velká Británie a Evropská unie na tom nebudou tak zle. Pro Japonsko a EU bude v dřevařském odvětví platit vyjednané patnáctiprocentní clo, pro Velkou Británii dokonce desetiprocentní.
Jiné to bude třeba v případě Číny, která obchodní dohodu s USA zatím neuzavřela. Cla se připojují k těm, které administrativa amerického prezidenta ohlásila již v minulých týdnech a měsících. Cla negativně pocítí také ty americké dřevařské firmy, které se rozhodly na území Číny přesunout svou výrobu.
Dřevo jako předmět sporu
USA dlouhodobě Kanadu obviňují z toho, že produkci dřeva za účelem snížení cen dotuje z veřejných peněz. Proto tvrdí, že díky tomu je kanadské dřevo proti tomu americkému o mnoho levnější.
Spory mezi Kanadou a Spojenými státy americkými se vedou především o poplatky, které kanadské pily platí provinciím za těžbu dřeva ve státních lesích. Spojené státy dlouhodobě tvrdí, že jsou velmi nízké a neodpovídají tržním cenám.
Spojené státy mají k dispozici velké lesní plochy, kde těžba dřeva může probíhat. Trump navíc během svého druhého funkčního období již podepsal několik opatření, které zjednoduší povolovací procesy pro další těžbu. Administrativa amerického prezidenta navíc omezila i další regulace v této oblasti.
Na druhé straně ale ve Spojených státech momentálně chybějí pily, které by na výpadek dodávek dřeva z Kanady mohly reagovat. USA postrádají také kvalifikovanou pracovní sílu. To komplikuje mimo jiné i Trumpova přísná imigrační politika.
Agentura Bloomberg zároveň píše, že kanadské dřevo je proti tomu americkému kvalitnější. Lépe se s ním pracuje, rychleji roste a je i levnější. Proto s ním mnoho amerických firem pracuje raději než s tím domácím.
Běžní Američané tak musí počítat s vyššími cenami komodity. Zdraží stavební materiál i vybavení domácností. Zdražení navíc nebude úplně zanedbatelné, jelikož surovina stojí asi za pětinou celkových nákladů souvisejících například s výstavbou domů, uzavírá Bloomberg.