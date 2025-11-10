Bohatí dál bohatnou, chudí se dlouho neměli hůře. Jak chutná americká realita

Autor:
  18:00
Akciovým trhům v USA se letos daří i navzdory geopolitické nestabilitě, obchodním válkám o poměrně restriktivní měnové politice napříč světem. A s nimi roste i bohatství investorů. Úplně jinak jsou ale na tom ti, kteří na akciových trzích neinvestují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Americký důchodce Rich Wichmann ze státu Massachusetts má důvod ke spokojenosti. Hodnota jeho investičního portfolia za poslední měsíce výrazně stoupla, a proto se rozhodl vyměnit své staré auto za nové. Vsadil na leasing a koupil si elektrickou teslu. Kromě toho si pořídil do svého domu i novou klimatizační jednotku.

„Při pohledu do budoucna jsem poměrně optimistický. Trumpova cla na mě neměla takový dopad, jaký jsem původně očekával,“ říká americký senior, který se v posledních týdnech nebojí utrácet.

Od legín po potraviny. Spotřebitelé místo značek častěji volí levnější varianty

Jinak jsou na tom ale Američané, kteří se o investice nezajímají, nebo na ně jednoduše nemají. Ukazují to výsledky nedávného průzkumu, za kterým stojí Michiganská univerzita. Vyplývá z něj, že tato skupina Američanů se momentálně cítí nejhůře od roku 1998, kdy se podobná měření začala provádět.

Důležitý impuls

Nejvýznamnější akciové indexy překonávají jedno historické maximum za druhým. Příkladem je index S&P 500, který jen v průběhu roku 2025 posílil o 14 procent. Na jeho růstu se podílely hlavně technologické společnosti pohybující se v sektoru umělé inteligence. Chudší vrstva americké společnosti ale z akciového boomu téměř nic nemá, píše The Wall Street Journal.

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Podle říjnové analýzy společnosti JPMorgan díky akciím 30 největších firem na světě, které jsou spojené s AI, vzrostlo bohatství amerických domácností během letošního roku o 5 bilionů amerických dolarů, což je v přepočtu asi 110 bilionů korun.

Tento efekt se promítl do růstu spotřeby bohaté vrstvy americké společnosti, která se pustila do nákladných rekonstrukcí svých nemovitostí, více si dopřává drahé večeře nebo nákladné lety první třídou. „Situace na akciovém trhu přinesla americké ekonomice velice důležitý impuls,“ podotýká americká vysokoškolská pedagožka Karen Dynanová.

Komplikovaná situace na americkém trhu práce

Podle výzkumníků se mezi důvody současné situace řadí zejména rychlý růst životních nákladů i nejistota na trhu práce. Řada amerických firem totiž propouští. Snaží se snižovat náklady v době nově nastolené celní politiky. Další část amerických společností snižuje počty pracovníků i kvůli boomu umělé inteligence.

Pro americkou ekonomiku to není lichotivá zpráva. Pokud by totiž na akciových trzích přišla výraznější korekce, velice pravděpodobně by se promítla také do celkové spotřeby amerických domácností. Ekonomové totiž ve svých výzkumech dlouhodobě ukazují, že spotřebitelé mají tendenci s rostoucí hodnotou jejich majetku více utrácet. Pokud je ale trend opačný, propadá se také spotřeba, která je důležitou složkou hrubého domácího produktu.

Čechům zlevňují americké akcie. Vděčí za to slabému dolaru

Je patrné, že z momentální situace v americké ekonomice těží hlavně ti, jimž se v minulosti již povedlo majetek nakumulovat. Potvrzují to i statistiky americké centrální banky, ze které plyne, že 20 procent nejbohatších Američanů vlastní 87 procent všech akcií.

Důsledky jsou patrné i v reálné americké ekonomice. Aerolinky hlásí propad zájmu o letenky v ekonomické třídě. Roste poptávka po luxusním oblečení, klesají ale prodeje levnějších značek. Fastfoodové řetězce jako McDonald’s či KFC hlásí úbytek zákazníků z nižších příjmových vrstev, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Bohatí dál bohatnou, chudí se dlouho neměli hůře. Jak chutná americká realita

Obchodník pracuje na newyorské burze cenných papírů v New Yorku (6. listopadu...

Akciovým trhům v USA se letos daří i navzdory geopolitické nestabilitě, obchodním válkám o poměrně restriktivní měnové politice napříč světem. A s nimi roste i bohatství investorů. Úplně jinak jsou...

10. listopadu 2025

Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

ilustrační snímek

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard uzavřeli revidovanou dohodu s obchodníky, kteří je obvinili z příliš vysokých poplatků za přijímání jejich kreditních karet. Dohoda by mohla ukončit 20...

10. listopadu 2025  16:43

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:19

Vánoční stromky letos podraží, jedli lidé pořídí od 750 Kč, oznámili pěstitelé

ilustrační snímek

Lidé letos pořídí vánoční stromky zhruba o pět procent dráž ve srovnání s loňskem, třeba kavkazská jedle o výšce od 150 do 200 centimetrů vyjde na 750 až 1 100 korun. Vyplývá to z dat Sdružení...

10. listopadu 2025  14:10

Na iDNES.cz čtu nejraději sport, říká vítěz týdenní prémie. Za výhru koupí vánoční dárky

výherce soutěž diamant 10. listopadu

Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již třetího týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší pravidelný čtenář Jaroslav Filip. Výhru plánuje využít na nákup...

10. listopadu 2025  14:01

Největší výzva je petržel. Moravský pěstitel chrání bylinky pomocí hmyzu

Miloslav Souček

Když se v bylinkovém skleníku na Znojemsku objeví nový brouček, vedoucí výroby Miloslav Souček musí zjistit jeho přesný název a co nejdřív vypátrat přirozeného nepřítele. Ty nakupuje z celé Evropy a...

10. listopadu 2025  12:58

C&A na Václavském náměstí uvolní patra hotelu. Otevře se za dva roky

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

Na místě, kde nyní sídlí obchod C&A, má vzniknout nový pětihvězdičkový hotel. V prostorách o rozloze patnáct tisíc metrů čtverečních plánuje česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřít hotel s 220...

10. listopadu 2025  11:54

V Itálii vydražili bílý lanýž. Zájemce dal za kilovou houbu přes dva a půl milionu

V Itálii se dražil trojitý bílý lanýž. (9. listopadu 2025)

Ve městě Alba na severozápadě Itálie se v neděli vydražily lanýže za 502 000 eur (asi 12 milionů Kč). Aukce se účastnili prostřednictvím videopřenosu zájemci z celého světa. Jeden z nich získal...

10. listopadu 2025  11:51

Den díkůvzdání je v ohrožení. Chaos na amerických letištích přetrvává

Cestující na Reaganově letišti ve Washingtonu (9. listopadu 2025)

Letecká doprava ve Spojených státech je kvůli tahanicím o rozpočet v rozkladu. V neděli musely aerolinky zrušit přes 2 800 letů, přes deset tisíc jich nabralo zpoždění. Komplikace tak v součtu...

10. listopadu 2025  10:31

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

10. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milionové pokuty za chybné slevy a akce. Za co inspekce trestá obchodníky

Premium
Pokud je člověk hladový, neměl by chodit nakupovat potraviny. Jednak toho...

Slevy a akční nabídky zůstávají věčným tématem nejen pro zákazníky, ale i pro kontrolní orgány a stále vyvolávají spory o správnosti jejich označování. Ve třetím čtvrtletí 2025 tak uložila Česká...

10. listopadu 2025

Lidé chtějí vidět přírodu, ne výtahy. Bali zakročilo proti nelegální stavbě

Útes Kelingking na ostrově Nusa Penida v provincii Bali v Indonésii (14. února...

Bali pozastavilo výstavbu 182 metrů vysokého skleněného výtahu na pláži Kelingking Beach, jedné z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ostrova. Stavba vzbudila silný odpor mezi obyvateli i...

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.