Americký důchodce Rich Wichmann ze státu Massachusetts má důvod ke spokojenosti. Hodnota jeho investičního portfolia za poslední měsíce výrazně stoupla, a proto se rozhodl vyměnit své staré auto za nové. Vsadil na leasing a koupil si elektrickou teslu. Kromě toho si pořídil do svého domu i novou klimatizační jednotku.
„Při pohledu do budoucna jsem poměrně optimistický. Trumpova cla na mě neměla takový dopad, jaký jsem původně očekával,“ říká americký senior, který se v posledních týdnech nebojí utrácet.
Jinak jsou na tom ale Američané, kteří se o investice nezajímají, nebo na ně jednoduše nemají. Ukazují to výsledky nedávného průzkumu, za kterým stojí Michiganská univerzita. Vyplývá z něj, že tato skupina Američanů se momentálně cítí nejhůře od roku 1998, kdy se podobná měření začala provádět.
Důležitý impuls
Nejvýznamnější akciové indexy překonávají jedno historické maximum za druhým. Příkladem je index S&P 500, který jen v průběhu roku 2025 posílil o 14 procent. Na jeho růstu se podílely hlavně technologické společnosti pohybující se v sektoru umělé inteligence. Chudší vrstva americké společnosti ale z akciového boomu téměř nic nemá, píše The Wall Street Journal.
Podle říjnové analýzy společnosti JPMorgan díky akciím 30 největších firem na světě, které jsou spojené s AI, vzrostlo bohatství amerických domácností během letošního roku o 5 bilionů amerických dolarů, což je v přepočtu asi 110 bilionů korun.
Tento efekt se promítl do růstu spotřeby bohaté vrstvy americké společnosti, která se pustila do nákladných rekonstrukcí svých nemovitostí, více si dopřává drahé večeře nebo nákladné lety první třídou. „Situace na akciovém trhu přinesla americké ekonomice velice důležitý impuls,“ podotýká americká vysokoškolská pedagožka Karen Dynanová.
Komplikovaná situace na americkém trhu práce
Podle výzkumníků se mezi důvody současné situace řadí zejména rychlý růst životních nákladů i nejistota na trhu práce. Řada amerických firem totiž propouští. Snaží se snižovat náklady v době nově nastolené celní politiky. Další část amerických společností snižuje počty pracovníků i kvůli boomu umělé inteligence.
Pro americkou ekonomiku to není lichotivá zpráva. Pokud by totiž na akciových trzích přišla výraznější korekce, velice pravděpodobně by se promítla také do celkové spotřeby amerických domácností. Ekonomové totiž ve svých výzkumech dlouhodobě ukazují, že spotřebitelé mají tendenci s rostoucí hodnotou jejich majetku více utrácet. Pokud je ale trend opačný, propadá se také spotřeba, která je důležitou složkou hrubého domácího produktu.
Je patrné, že z momentální situace v americké ekonomice těží hlavně ti, jimž se v minulosti již povedlo majetek nakumulovat. Potvrzují to i statistiky americké centrální banky, ze které plyne, že 20 procent nejbohatších Američanů vlastní 87 procent všech akcií.
Důsledky jsou patrné i v reálné americké ekonomice. Aerolinky hlásí propad zájmu o letenky v ekonomické třídě. Roste poptávka po luxusním oblečení, klesají ale prodeje levnějších značek. Fastfoodové řetězce jako McDonald’s či KFC hlásí úbytek zákazníků z nižších příjmových vrstev, uzavírá The Wall Street Journal.