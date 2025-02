Microsoft i Nvidia našlapují kolem Bílého domu po špičkách. Do budoucna jde o hodně

Jensen Huang coby CEO čipového giganta Nvidia a Satya Nadella jako generální ředitel Microsoftu odešli po schůzce s Donaldem Trumpem stejně tiše, jako na ni přišli. Na světlo světa se poté nedostala jediná fotografie, která by průběh schůzky jakkoli dokumentovala. Tato strategie má ale z pohledu obou podniků svá logická vysvětlení, píše Agentura Bloomberg

Oba úspěšní manažeři se kromě mnoha jiných neúčastnili přímo ani Trumpovy inaugurace, zatímco jiní byznysmeni stáli při slavnostním ceremoniálu hned v první řadě. Huang se raději zaměřil na návštěvu svých partnerů v Asii a Nadella upřednostnil Světové ekonomické fórum v Davosu. „Vztah obou firem k Washingtonu ale není negativní,“ tvrdí vysvětluje manažer Microsoftu Soma Somasegar.

Microsoft jako ostřílená lobistická skupina

Agentura Bloomberg podotýká, že Microsoft je v americkém politickém prostředí ostříleným hráčem, jemuž se daří udržovat dobré vztahy s republikány i demokraty. Trumpovo vítězství tedy pro tohoto technologického giganta nepředstavuje výraznější změnu. Bloomberg označuje Microsoft za silnou lobistickou skupinu, které se podařilo výrazné postavení v USA vybudovat již v devadesátých letech minulého století.

Příběh Nvidie je ale jiný. Tato společnost byla podle zahraničních médií dlouhá léta ve vztahu k Bílému domu tak trošku stranou. S tím, jak se ale role a význam čipů v mění a stále roste, Trump se o tento podnik vehementně zajímá. Také proto Nvidia do svého týmu přibrala například známého amerického lobbistu Stewarta Barbera, který dříve spolupracoval i s Ivankou Trumpovou.

Nvidia momentálně přehodnocuje svůj postoj k americké politice mimo jiné proto, že v posledních měsících se stala po boku Applu a Microsoftu jednou ze tří nejhodnotnějších firem na světě. „Je to jasný důkaz toho, že si její představitelé tíhu okamžiku uvědomují a že vazby k Washingtonu jsou pro ně klíčové,“ vysvětluje analytik Dean Garfield.

Nvidia sleduje změnu amerického přístupu k Číně

Obě společnosti zároveň potřebují mít v Bílém domě své spojence. Microsoft sleduje, zda a případně jak se bude měnit americká vazba k regulaci kyberbezpečnosti či umělé inteligenci. Podnik také zajímá energetická náročnost datových center. Nvidii naopak zajímá, jestli bude mít možnost své čipy prodávat do zahraničí, a to hlavně do Číny, která se jeví jako momentální americký politický a ekonomický nepřítel číslo jedna.

Na nedávné schůze se proto šéf Nvidie Huang snažil s Trumpem vyjednat lepší podmínky pro export čipů do zahraničí. Podle Bloombergu ale příliš neuspěl. Trump uvedl, že změny nemůže slíbit a že stále plánuje uvalit cla na čipy vyráběné v zahraničí.

To by však Nvidii ekonomicky nepříjemně zasáhlo, její čipy se totiž vyrábí na Tchaj-wanu. Přesto Trump Huanga po jedné ze schůzek vyzdvihl. „Je to gentleman. Pokud je o čipy, je nejlepší na světě,“ řekl americký prezident pro agenturu Bloomberg.