Skupina 24 států USA žaluje Trumpa, chce soudní cestou zablokovat jeho nové clo

Autor: ,
  19:22aktualizováno  20:26
Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Oznámila to kancelář generálního prokurátora státu Oregon.
Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě ve Washingtonu. (4. března 2026)

Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě ve Washingtonu. (4. března 2026) | foto: Jacquelyn MartinAP

Donald Trump (2. března 2026)
Viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr obrany Pete...
Na krku prezidenta Donalda Trumpa je viditelné zčervenání, když pronáší projev...
Donald Trump (23. února 2026)
5 fotografií

Trump novou celní sazbu oznámil koncem února. Reagoval tím na rozhodnutí nejvyššího soudu, který zrušil Trumpova předchozí globální cla uvalená na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.

Evropa pozastavila ratifikaci obchodní dohody s USA. Chce jasné záruky

Nové clo vstoupilo v platnost minulý týden a opírá se o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě „velkého a vážného“ deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.

Uvedenou skupinu tvoří převážně státy vedené demokraty, tedy Trumpovými politickými rivaly. Skupina tvrdí, že nově zavedené clo je rovněž nezákonné. Příslušný zákon má podle ní řešit krátkodobé měnové problémy, nikoli běžné obchodní deficity.

Na Wall Street vzkvétá spekulativní byznys. Obchoduje se s náhradami za cla

Trump krátce po zavedení nového cla avizoval, že hodlá jeho sazbu v brzké době zvýšit na 15 procent. Americký ministr financí Scott Bessent ve středu uvedl, že toto zvýšení se pravděpodobně uskuteční už tento týden.


Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Skupina 24 států USA žaluje Trumpa, chce soudní cestou zablokovat jeho nové clo

Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě ve Washingtonu. (4. března 2026)

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a...

5. března 2026  19:22,  aktualizováno  20:26

Ceny letenek z Jordánska kvůli konfliktu vzrostly více než desetinásobně

ilustrační snímek

Letenky z Blízkého východu do Prahy jsou nyní několikanásobně dražší než před začátkem současného vojenského konfliktu. Letadla musí kvůli uzavřeným vzdušným prostorům létat po delších trasách....

5. března 2026  19:21

Rada přiznala milionový zlatý padák exšéfovi Správy železnic

Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda v diskusním pořadu Rozstřel (14. listopadu...

Čtvrtroční odstupné dnes přiznala správní rada bývalému řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi, kterému vloni v listopadu objevili kriminalisté z centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) doma...

5. března 2026  18:54

Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Cestující při evakuaci letadla skákali i s kufry, zpomalili výstup a ohrozili...

Nouzová evakuace má jediný cíl: dostat všechny z paluby letadla ven co nejrychleji. Když se ale Boeing 787-9 Dreamliner společnosti United Airlines vracel na letiště v Los Angeles kvůli problému s...

5. března 2026  18:07

Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

Emisní norma Euro 1 znamenala přechod na bezolovnatý benzin a všeobecné...

Prudké zdražování pohonných hmot v Česku má podle analytiků pokračovat i v příštích dnech. Cena litru benzinu či nafty může v následujícím týdnu stoupnout o další jednotky korun. Výraznější...

5. března 2026

Evropa pozastavila ratifikaci obchodní dohody s USA. Chce jasné záruky

Evropský parlament sídlí v Bruselu v komplexu budov, které se nachází v tzv....

Evropský parlament zatím odmítá ratifikovat obchodní dohodu se Spojenými státy. Důvodem je nedávné rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, podle něhož prezident Trump při zavádění cel překročil své...

5. března 2026  16:21

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zástupci vlády, Prahy, bank i developerů...

5. března 2026,  aktualizováno  15:10

Ruská vláda rozhodne o okamžitém zastavení toku plynu do Evropy. Zasedne již brzy

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)

Ruská vláda brzy zasedne, aby projednala ukončení dodávek plynu do Evropy, uvedl podle agentury Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávek pohrozil ve středu ruský...

5. března 2026  14:47

Tisíce pasažérů stále zůstávají na letištích, akcie aerolinek pomalu ožívají

Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním...

Počet letů zrušených od začátku útoků na Íránu už přesáhl 23 tisíc. Tisíce cestujících zůstaly uvězněné na Blízkém východě a aerolinky řeší rostoucí náklady i komplikované přesměrování tras. Jejich...

5. března 2026  14:17

Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v České republice po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před...

5. března 2026  12:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přísnější dohled nad Správou železnic. Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

Dva železniční jeřáby a obojživelný kolejový vůz s hydraulickými podvozky...

Nový kabinet chystá přísnější dohled nad vynakládáním peněz v tendrech Správy železnic. Nově by management tuzemského správce tratí mohl samostatně podepisovat zakázky pouze do 200 milionů korun. K...

5. března 2026  11:55

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

LNG tanker

Ceny ropy ve čtvrtek opět prudce vzrostly, eskalující válka USA a Izraele proti Íránu vyvolává obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a plynu z Blízkého východu. Lodní doprava Hormuzským...

5. března 2026  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.