Koupím si teslu, slibuje Trump. Proti značce se staví čím dál víc Američanů

Musk v posledních týdnech čelí obrovské kritice za svou roli v americké administrativě. Po dohodě s Trumpem totiž pracuje na výrazném snížení veřejných výdajů, což se některý Američanům nelíbí. Po celých Spojených státech probíhají četné demonstrace, píše agentura Reuters.

Donald Trump ve svém příspěvku na sociální sítí Truth Social uvedl, že Musk podle něj odvádí fantastickou práci a riskuje vše pro dobro Spojených států amerických. „Zítra ráno si koupím úplně novou teslu jako projev důvěry a podpory Elonu Muskovi,“ uvedl americký prezident.

Musk je po boku Donalda Trumpa jeho neformálním poradcem. Podle Bílého domu nezastává žádnou oficiální pozici v Úřadě pro efektivitu vlády, který vznikl s příchodem Trumpa do Bílého domu s cílem zredukovat federální aparát.

Automobilka Tesla ztratila v posledních měsících více než polovinu tržní hodnoty poté, co se v prosinci cena akcií vyšplhala na rekordní maxima okolo 1,5 bilionu amerických dolarů. Nyní ale cena akcií klesá zejména z důvodu klesajících prodejů i ziskovosti společnosti. Část potenciálních zákazníků může mít problém také s s politickým zapojením a některými kontroverzními názory Elona Muska.

Šlo podnikání na druhou kolej?

Investoři se zároveň obávají, že miliardář Musk se příliš soustředí na politiku a jeho vlastní podnikání ustoupilo do pozadí. Akcie značky ztratily více než třetinu své hodnoty od nástupu Trumpa do úřadu a Muskovy větší veřejné angažovanosti. To znamená, že přišly o 87 procent svého povolebního nárůstu.

Podle dat S&P Global Mobility se podíl domácností kupujících více tesel snížil z 72 procent v roce 2023 na 65 procent v roce 2024. V „červených státech“ (hlasujících pro republikány) naopak mírně vzrostl z 47,6 procenta na 48,2 procenta.

Místo Tesly Toyota

Proti Muskovi se staví čím dál více Američanů. Kupříkladu minulý týden se před prodejnou Tesly v Portlandu v americkém státě Oregon sešlo asi 350 lidí a začátkem března bylo při bouřlivé demonstraci před prodejnou v New Yorku zatčeno devět osob, uzavírá agentura Reuters.

Také samotné závody společnosti Tesla po celých Spojených státech čelí protestům a vandalismu v reakci na politickou roli, kterou Musk sehrává v Trumpově administrativě.

Většina protestů s názvem „Tesla Takedown“ byla pokojná, ale několik z nich bylo destruktivních. Minulý týden někdo úmyslně založil požáry v showroomech a nabíjecích stanicích Tesly v Coloradu a Massachusetts.

Po celých Spojených státech se také zvýšil počet vandalských útoků na kybernetické vozy a někteří majitelé automobilů na protest proti Muskovi dokonce záměrně poškozují své vlastní tesly.

Svůj postoj k podnikateli již delší dobu také vyjadřují na náraznících svých elektromobilů. Opatřují své elektrovozy samolepkami, že si auto koupili ještě před tím, než se Musk zbláznil, anebo logo automobilky na voze nahrazují jiným.