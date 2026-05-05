Trump své počínání v pondělí hájil na speciální akci v Bílém domě, které se zúčastnili američtí podnikatelé. Kromě zlehčování důsledků trvající války na Blízkém východě hájil také své snahy o snižování daní a redukci byrokratické zátěže. Američané ale v různých průzkumech dlouhodobě uvádějí, že se jejich ekonomická situace za vlády Trumpa naopak zhoršila, píše The New York Times.
Cena ropy Brent se v posledních týdnech pohybuje okolo 110 dolarů za barel. Ve srovnání se situací před vypuknutím konfliktu je téměř dvojnásobná, což se promítá i do cen pohonných hmot v USA. Američtí řidiči tak v závislosti na tom, ve kterém státě žijí, platí za benzin i naftu až dvakrát více než ještě před několika týdny.
USA hrozí výrazný růst inflace
Například v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8 litru) momentálně na 3,38 dolaru (zhruba 70 korun), zatímco v Kalifornii zaplatí motoristé až 5,82 dolaru (120,6 korun), tedy téměř o polovinu více. Jde přitom o ceny, na které v ani jednom z těchto států Američané nebyli v posledních letech zvyklí.
Ačkoliv je nárůst cen pohonných hmot v USA dramatický, Trump jej během pondělní akce s podnikateli v Bílém domě bagatelizoval. „Očekávalo se, že ceny energií porostou mnohem víc,“ uvedl a dodal, že podle něj navíc už brzy výrazně klesnou.
Americký prezident ale musí brát v potaz, že ceny pohonných hmot se promítají i do dalších služeb a zboží v celé ekonomice. Pokud bude současné období vysokých cen benzinu a nafty v USA přetrvávat dlouhodobě, je výrazné zvýšení inflace nad stanovený cíl americké centrální banky téměř nevyhnutelné.
Trump dlouhodobě obviňuje své předchůdce
Ve stejnou chvíli navíc mnozí Američané marně hledají práci. Jde především o bývalé federální zaměstnance, které se Trumpova administrativa rozhodla propustit. I tento krok ale prezident na pondělní akci s podnikateli hájil. „Je mi těch lidí líto, nebylo to jednoduché rozhodnutí. Mnozí z nich mě volili. Teď mě ale mají ještě raději, protože si našli práci v soukromém sektoru, která je baví a kde často vydělávají dvakrát nebo třikrát víc,“ prohlásil Trump.
Ačkoliv je v Bílém domě už několik měsíců, stále kritizuje svého předchůdce Joea Bidena. Útokům vůči bývalému americkému prezidentovi se nevyhnul ani na pondělní akci s podnikateli.
Dlouhodobě bývalému prezidentovi USA Joe Bidenovi vyčítá, že americká ekonomika není v ideální kondici právě kvůli jeho politice. Bidena a jeho administrativu obviňuje hlavně z vysoké inflace. „Byli to demokraté, kteří současné problémy způsobili,“ opakovaně tvrdí současný americký prezident. Na pondělní akci zároveň nezapomněl zkritizovat americká média, která mu podle něj opakovaně házejí klacky pod nohy, uzavírá The New York Times.