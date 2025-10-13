Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

  18:00
Když Donald Trump před několika měsíci oznamoval tvrdá cla vůči zbytku světa, sliboval americkým firmám a spotřebitelům, že je ve svých peněženkách téměř nepocítí. Studie z poslední doby ale ukazují pravý opak. Jsou to právě americké podniky a domácnosti, na které tíha dovozních cel dopadá nejvíce.

Americký prezident Donald Trump na cestě do Izraele (13. října 2025) | foto: Reuters

Americký prezident sliboval, že zahraniční firmy udělají vše pro to, aby o americký trh nepřišly. Nyní je ale patrné, že zvýšené náklady dopadají zejména na domácí společnosti a velká část z nich je přenáší právě i na zákazníky. Další vlna zdražování v USA se má navíc odehrát už brzy, píše agentura Reuters.

„Zdá se, že většinu nákladů nesou americké firmy. Tlak na růst spotřebitelských cen je jasně parný,“ říká pro agenturu Reuters profesor Alberto Cavallo z Harvardovy univerzity. Ten spolu se svými kolegy sledoval ceny u více než 359 tisíc položek, které jsou k dispozici napříč Spojenými státy v kamenných prodejnách i online.

Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

Tým vědců zjistil, že zboží dováženého do USA od počátku března přibylo o 4 procenta. Cena domácích výrobků přitom stoupla jen asi o 2 procenta. Nejvýraznější cenové nárůsty vědci naměřili u položek, které se ve Spojených státech už ze své podstaty vyrábět nemohou. Třeba u kávy.

Zdražování bude ještě pokračovat

Výsledky nové studie jsou v souladu se závěry předchozích výzkumů, které se této problematice věnovaly. To potvrzují mimo jiné i rostoucí ceny vyváženého zboží z Číny, Německa, Mexika či Turecka. „Zahraniční firmy zvýšená americká cla téměř neabsorbovaly,“ doplňují také výzkumníci z amerického think-tanku Budget Lab.

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Podle agentury Reuters však zvýšená Trumpova cla na americké spotřebitele ještě zatím nedopadla v plné síle. Podle analytiků bude přizpůsobování nové americké celní realitě trvat ještě několik měsíců. Americké firmy totiž nechtějí skokově zdražovat najednou a řada z nich hledá i možné úspory, aby dopady na spotřebitele byly možná co nejmenší.

„Americké společnosti se snaží hledat cesty, jak zvýšené celní náklady alespoň rozložit v čase,“ popisuje aktuální situaci v americké ekonomice profesor Alberto Cavallo.

Ve střehu jsou i centrální bankéři

Ceny svých výrobků v USA zvýšily v podstatě i všechny evropské společnosti kromě automobilek. Naprostá většina z nich navíc nepočítá s tím, že by jim klesla zisková marže. Zvýšené celní náklady přenášejí na americké spotřebitele i čínské společnosti, a to včetně oblíbeného internetového obchodu s oblečením Shein.

USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent, oznámil Trump

Situaci na trzích momentálně sledují také američtí centrální bankéři. Ti sice před nedávnem snížili úrokové sazby, k výraznějšímu uvolnění měnové politiky se ale většina z nich příliš nemá. Obávají se totiž právě inflace, která by v dalších měsících mohla výrazněji stoupnout nad hranici tolerančního pásma.

Vyšší americká cla zároveň dopadají i na dovoz. Evropská unie vyvezla do USA během července v meziročním srovnání o 4,4 procenta méně zboží. Mezi nejvíce postižené ekonomiky se řadí zejména Německo, a to hlavně tamní automobilky. Podle odborníků z Kiel institutu export z Evropské unie do USA v dalších dvou letech klesne dokonce o 17 procent, uzavírá agentura Reuters.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

13. října 2025

