Zlato je nejdražší v dějinách, na ceně se podepisují úrokové sazby i americká vláda

  9:54
Cena zlata poprvé překonala hranici 4 000 dolarů za troyskou unci. K zájmu o drahý kov přispívá nejistota kolem financování americké federální vlády, ale i předpoklad, že Fed bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci se poprvé v historii vyšplhala na 4 008 dolarů (84,1 tisíc korun) za troyskou unci (31,1 gramů), což odpovídá nárůstu o 0,8 procent. Zlato k okamžitému dodání se zvedlo o 0,6 procent, ale čtyřtisícovou hranici zatím nepřekročilo.

„Dosažení hranice 4 000 dolarů za unci může spustit korekci, kterou mohou vyvolat obchodníci uzavírající ziskové pozice. Růst ceny drahého kovu může zároveň brzdit i silnější dolar, jak jej vidíme na začátku října,“ sdělil ČTK hlavní ekonom Portu Jan Berka.

Zimbabwe zažívá zlatou horečku. Nárůst ceny kovu je znát na každém kroku

Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato se často označuje jako takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

Bezpečný přístav?

„Zlato v současné době potvrzuje, že je pravděpodobně tím posledním opravdovým bezpečným přístavem. Zatímco americký dolar a dluhopisy ztrácejí atraktivitu kvůli expanzivní fiskální politice republikánů a zásahům prezidenta Trumpa do nezávislosti centrální banky, zlato překonává všechny odhady,“ poznamenal analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Zlato jako symbol chudoby. Obyvatelé venezuelského města bankovkám nevěří

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent. V loňském roce to bylo ovšem pouze o 27 procent. K růstu přispívají nákupy centrálních bank, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí.

Růst pak získal novou podporu v září, když Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně po zbytek roku snižovat.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.